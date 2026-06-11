Expulsaron a 80 venezolanos en condición irregular y responsables por varios delitos

Las autoridades expulsaron a 80 personas provenientes de Venezuela que estaban en Colombia en condiciones irregulares. El operativo contó con la participación de Migración Colombia, llevándose a cabo entre la noche y madrugada de este jueves 5 y viernes 6 de noviembre.

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Los deportados, 74 hombres y seis mujeres, acumulaban más de 1.100 medidas correctivas relacionadas mayormente con conductas criminales, tales como porte de armas, consumo y tráfico de sustancias, asesinatos y extorsiones.

Los extensos prontuarios de los expulsados

El operativo comenzó en Bogotá y se centró en revisar la situación legal de los extranjeros detenidos en las estaciones de policía de las 15 localidades. Después de evidenciar su estatus migratorio irregular y los antecedentes, se puso en marcha la expulsión hacia Cúcuta, zona fronteriza con Venezuela.

Las personas fueron escoltadas hasta el puente internacional de Tienditas, donde los entregaron a las unidades venezolanas. Sumado a ello, se garantizó que no vuelvan al país.

Entre los deportados hubo gente con récord de hasta 90 medidas correctivas, dos mujeres con penas y un hombre que debía cumplir sentencias por concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y extorsión. 10 de ellos, además, fueron capturados inmediatamente en Venezuela.

¿Cuántos venezolanos hay en Colombia?

Cifras de Migración Colombia apuntaron que, con corte al 31 de enero de 2026, se tenían registros de 2.841.048 venezolanos en el país. De esta cantidad, el 82 % se encontraba en condición regular y el 62 % eran mujeres.

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A nivel más detallado, el 78.96 % expresó que tenía intenciones de quedarse permanentemente en Colombia y con los documentos en regla. A esto se suma que el 16.57 % pudo validar experiencias laborales adquiridas en Venezuela.

Con estos resultados, la entidad hizo un llamado a enfocar las políticas en torno a la presencia de los venezolanos a largo plazo. Es decir, contar con mecanismos para la regularización que sean más factibles para aquellos que cumplen con la normativa y tomar medidas más fuertes con los irregulares.