Aplicación de transporte ofrecerá 'jugosos' descuentos para usuarios en las próximas elecciones

Pensando en las próximas elecciones del 8 de marzo, la plataforma de movilidad Uber ha confirmado el lanzamiento de una iniciativa nacional que ofrecerá descuentos en los trayectos dirigidos hacia y desde los puestos de votación.

Esta estrategia busca mitigar las dificultades de desplazamiento que tradicionalmente afectan la afluencia de votantes en las principales zonas urbanas del país.

La iniciativa, que ha sido implementada con éxito en procesos electorales previos bajo consignas como "Colombia Elige", se reactiva con el objetivo de convertir la tecnología en un aliado del ejercicio democrático.

Según voceros de la compañía, la intención no es solo facilitar el traslado, sino también colaborar con el orden público al reducir la dependencia de vehículos particulares en zonas de alta congestión.

Así podrán aplicar a los descuentos de Uber en las elecciones

Para acceder al descuento, los usuarios deberán seguir un proceso sencillo dentro de la aplicación. Se habilitará un código promocional específico (por ejemplo: VOTANCO26) que los ciudadanos podrán ingresar en la sección de "Promociones" o "Wallet".

Porcentaje de descuento: Se estima que el beneficio cubra hasta un 50% del valor del trayecto, con un tope máximo por viaje.

Cobertura: El código será válido para dos trayectos por usuario: uno de ida al puesto de votación y uno de regreso.

Horarios: La promoción estará activa desde la apertura de las urnas a las 8:00 a.m. hasta el cierre oficial de la jornada a las 4:00 p.m.

Las ciudades más beneficiadas con esta medida serán Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, donde históricamente se presentan cierres viales y restricciones de tráfico que complican el acceso a los grandes centros de votación como Corferias o estadios municipales.

Además del beneficio para los usuarios, esta jornada representa una oportunidad de ingresos adicionales para los socios conductores. Uber ha hecho un llamado a los arrendadores registrados para que se conecten durante el domingo, previendo una demanda significativamente más alta de lo habitual.

La empresa también ha enfatizado que sus funciones de seguridad, como el código PIN y la tecnología de detección de anomalías, estarán plenamente operativas para garantizar viajes tranquilos en un día de alta sensibilidad social.