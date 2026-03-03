CANAL RCN
Economía

Aplicación de transporte ofrecerá 'jugosos' descuentos para usuarios en las próximas elecciones

Conozca cómo puede aplicar al descuento en las próximas jornadas electorales.

Viajes de DiDi se grabarán
Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 03 de 2026
08:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Pensando en las próximas elecciones del 8 de marzo, la plataforma de movilidad Uber ha confirmado el lanzamiento de una iniciativa nacional que ofrecerá descuentos en los trayectos dirigidos hacia y desde los puestos de votación.

Esta estrategia busca mitigar las dificultades de desplazamiento que tradicionalmente afectan la afluencia de votantes en las principales zonas urbanas del país.

La dura multa a que afrontarían los conjuntos por dejar parquear a vehículos de DiDi o Uber
RELACIONADO

La dura multa a que afrontarían los conjuntos por dejar parquear a vehículos de DiDi o Uber

La iniciativa, que ha sido implementada con éxito en procesos electorales previos bajo consignas como "Colombia Elige", se reactiva con el objetivo de convertir la tecnología en un aliado del ejercicio democrático.

Según voceros de la compañía, la intención no es solo facilitar el traslado, sino también colaborar con el orden público al reducir la dependencia de vehículos particulares en zonas de alta congestión.

Así podrán aplicar a los descuentos de Uber en las elecciones

Para acceder al descuento, los usuarios deberán seguir un proceso sencillo dentro de la aplicación. Se habilitará un código promocional específico (por ejemplo: VOTANCO26) que los ciudadanos podrán ingresar en la sección de "Promociones" o "Wallet".

  • Porcentaje de descuento: Se estima que el beneficio cubra hasta un 50% del valor del trayecto, con un tope máximo por viaje.
  • Cobertura: El código será válido para dos trayectos por usuario: uno de ida al puesto de votación y uno de regreso.
  • Horarios: La promoción estará activa desde la apertura de las urnas a las 8:00 a.m. hasta el cierre oficial de la jornada a las 4:00 p.m.

Las ciudades más beneficiadas con esta medida serán Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, donde históricamente se presentan cierres viales y restricciones de tráfico que complican el acceso a los grandes centros de votación como Corferias o estadios municipales.

Además del beneficio para los usuarios, esta jornada representa una oportunidad de ingresos adicionales para los socios conductores. Uber ha hecho un llamado a los arrendadores registrados para que se conecten durante el domingo, previendo una demanda significativamente más alta de lo habitual.

La empresa también ha enfatizado que sus funciones de seguridad, como el código PIN y la tecnología de detección de anomalías, estarán plenamente operativas para garantizar viajes tranquilos en un día de alta sensibilidad social.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fondo Nacional del Ahorro

Fondo Nacional del Ahorro lanza ayuda a deudores: podrán dejar de pagar la cuota por un tiempo

Trabajo

Empleados públicos tendrán aumento de salario y lo verán en la primera quincena de marzo

Educación

Colegios públicos en esta ciudad no tendrán clase este viernes 6 de marzo: esta es la razón

Otras Noticias

Inseguridad en Bogotá

VIDEO | Conductor agredió brutalmente a un policía tras ser detenido por evadir un puesto de control en Bogotá

El hombre aceleró pese a que le atravesaron la motocicleta y atacó físicamente al uniformado.

Emiratos Árabes Unidos

Colombianos quedaron atrapados en Dubái: las vacaciones soñadas se volvieron una pesadilla

Estas personas tenían el regreso para el 7 de marzo, pero el conflicto se acrecienta y los recursos escasean.

Luis Suárez

Luis Suárez no para: nuevo gol y triunfo para el Sporting frente a Porto

Yeison Jiménez

Revelan foto inédita de Yeison Jiménez junto a su familia en medio del cumpleaños de su papá

Enfermedades

Bogotá activa plan de choque tras confirmarse tres casos de sarampión importados desde México