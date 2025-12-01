Miles de jóvenes en Colombia recibirán 400.000 pesos por importante subsidio: ya empezaron los pagos

El programa Renta Joven, liderado por Prosperidad Social, se enfoca en promover el acceso, la permanencia y la graduación de los jóvenes colombianos en la educación superior y la formación laboral.

Este programa se enmarca dentro de un sistema integral de transferencias que busca transformar la trayectoria de vida de los jóvenes en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad.

El valor de este incentivo varía según el nivel de formación y el cumplimiento de compromisos académicos; por ejemplo, los estudiantes de IES pueden recibir un monto por concepto de matrícula y otro por permanencia y excelencia académica, mientras que los aprendices del SENA reciben el apoyo económico de manera bimestral.

Jóvenes recibirán 400.000 pesos en este mes de noviembre

En un anuncio de gran relevancia para miles de familias en el país, Prosperidad Social confirmó el inicio del pago de un nuevo ciclo de transferencias monetarias de Renta Joven.

A partir de este 12 de noviembre, un total de 170.677 participantes comenzarán a recibir esta ayuda económica. Esta transferencia corresponde a un esfuerzo significativo, con una inversión que asciende a los $68.500 millones de pesos.

Este ciclo de pagos incluye a los estudiantes de las instituciones de educación superior (IES) que recibirán la transferencia por concepto de matrícula del primer semestre del año. Por su parte, los participantes que cursan programas en el SENA se beneficiarán con el apoyo económico correspondiente a los meses de abril y mayo de 2025.

La entidad ha dispuesto la entrega de los recursos a través de dos modalidades principales. La primera, y prioritaria, es el abono a cuenta para los jóvenes que ya tienen una cuenta bancaria registrada, lo cual optimiza la eficiencia y la seguridad de la transferencia.

La segunda modalidad es el giro por ventanilla en las oficinas o puntos autorizados de la entidad bancaria aliada (en este ciclo, Daviplata y en algunos casos el Banco Agrario, según la programación).

El pago de noviembre incluye el apoyo económico por los meses de abril y mayo de 2025. Por lo tanto, estos jóvenes recibirán un total de $400.000 ($200.000 por abril + $200.000 por mayo).