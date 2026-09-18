Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 18 de septiembre de 2026: último sorteo

La Lotería de Medellín tiene programado para este viernes 18 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que volverá a entregar un premio mayor de $16.000 millones.

RELACIONADO Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 17 de septiembre de 2026

Como el juego todavía no se ha realizado, el número y la serie ganadora permanecen pendientes de confirmación oficial.

El número que cayó de la Lotería de Medellín hoy 18 de septiembre de 2026

El sorteo número 4853 está previsto para las 11:00 de la noche. Una vez finalice y sean publicados los resultados oficiales, los datos principales quedarán de la siguiente manera:

Número ganador: XXXX

Serie: XXX

Premio mayor: $16.000 millones

Quienes tengan un billete del sorteo deben comprobar tanto el número como la serie para determinar si obtuvieron alguno de los premios establecidos.

La entidad recomienda verificar los resultados mediante sus canales oficiales, pues allí se publica la información correspondiente al premio mayor y los diferentes premios secos.

¿Cuál es el premio mayor de la Lotería de Medellín?

El actual plan de premios contempla $42.000 millones, según información de la Lotería de Medellín. La cifra incluye un premio mayor de $16.000 millones y diferentes premios secos.

Entre ellos aparecen dos premios de $1.000 millones, dos de $700 millones, dos de $500 millones, seis de $100 millones, siete de $50 millones, diez de $20 millones y quince de $10 millones.

En el sorteo inmediatamente anterior, realizado el 11 de septiembre, el premio mayor correspondió al número 0553 de la serie 163.