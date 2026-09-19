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Colombia

Taxista señalado por hurtos y abusos sexuales en Medellín enfrentará proceso judicial

El juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.

Foto: Fiscalía

Noticias RCN

septiembre 19 de 2026
10:27 a. m.
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Un conductor de taxi en Medellín fue judicializado tras ser señalado de haber cometido hurtos y abusos sexuales contra cuatro mujeres en distintos sectores de la ciudad.

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De acuerdo con la investigación, el hombre aprovechaba su oficio para abordar a las víctimas y someterlas bajo intimidación.

Captura y acusaciones de la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación informó que el procesado fue detenido gracias a labores de inteligencia y denuncias de las afectadas. Según el ente acusador, las mujeres relataron que el taxista las despojaba de sus pertenencias y posteriormente las agredía sexualmente. El caso ha generado alarma en la ciudadanía por la reiteración de los hechos y la vulnerabilidad de las víctimas.

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Medidas de aseguramiento

El juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso. Las autoridades reiteraron el llamado a otras posibles víctimas para que denuncien y se sumen a la investigación.

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El caso se suma a los esfuerzos de la justicia por combatir la violencia sexual y garantizar la protección de las mujeres en espacios públicos.

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