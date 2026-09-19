J Balvin le dedicó inesperado mensaje a Valentina Ferrer tras su ruptura

El pasado 16 de septiembre, Valentina Ferrer, la reconocida actriz, modelo y presentadora de Argentina, confirmó el fin de su relación con J Balvin.

Ferrer, en un texto publicado en una historia de Instagram, aseguró que la decisión se tomó desde el amor y que, a pesar de que el romance llegó a su fin, ella y el cantante seguirán priorizando el bienestar y la felicidad de su hijo Río.

Mientras tanto, J Balvin no emitió ningún pronunciamiento relacionado con la determinación sentimental, pero este 19 de septiembre sí sorprendió a los internautas con un post dedicado a la mujer que fue su pareja durante aproximadamente nueve años.

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Este fue el inesperado mensaje que J Balvin le dedicó a Valentina Ferrer tras el fin de su relación

Valentina Ferrer se encuentra de cumpleaños este 19 de septiembre y, por lo tanto, J Balvin no dejó pasar la fecha y expresó la admiración que siente por ella.

La estrella del reguetón publicó tres fotos de la actriz y manifestó lo siguiente:

"Hoy celebro tu vida, Vale. Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte", señaló.

"Gracias por regalarme lo más grande de esta vida: Río. Verte ser mamá es una de las cosas que más admiro de ti. Hay personas que merecen todas las flores, no solo por lo que hacen, sino por lo que son, y hoy las flores son todas para ti. Que Dios te cuide, te bendiga y te devuelva multiplicado todo el amor y toda la luz que das", añadió.

Sin embargo, hasta el momento, Valentina Ferrer no ha emitido ninguna respuesta pública.

Esto planteó Valentina Ferrer al terminar su relación con J Balvin

En la historia de Instagram del 16 de septiembre, Valentina Ferrer hizo hincapié en que el romance con J Balvin finalizó en los mejores términos posibles.

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"Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor", anunció.

"Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros", concluyó.