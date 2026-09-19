¿Pierde puntos el América de Cali? Dimayor tomó nueva decisión en el caso Yhormar Hurtado

Desde la primera fecha de la Liga BetPlay 2026 II, América de Cali ha sido demandado recurrentemente por alinear a Yhormar Hurtado, su lateral derecho.

Clubes como Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó plantearon que el jugador de 29 años ha militado en tres clubes diferentes durante una misma temporada y que, según lo estipulado por FIFA, esa situación le impedía ser inscrito y tener actividad en el actual campeonato.

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En principio, tras los primeros recursos legales, la Dimayor decidió que la inscripción de Yhormar Hurtado no había tenido irregularidades y que, por lo tanto, podía seguir siendo elegido por el estratega David González.

Sin embargo, después de que se presentaron nuevas demandas, el máximo ente del Fútbol Profesional Colombiano anunció que el lateral no podía jugar más con América de Cali durante la temporada que está en curso, pero que el equipo 'escarlata' no perdería puntos.

Además, en las últimas horas, se conoció la respuesta que le entregó la Dimayor a Alianza e Independiente de Santa Fe, otros dos clubes que interpusieron recursos por la presencia de Yhormar Hurtado en las fechas 6 y 9, respectivamente.

América de Cali seguirá con sus puntos: la Dimayor desestimó las demandas de Alianza y Santa Fe

En las últimas horas, la Dimayor publicó la resolución en la que dejó claro que no prosperarán las demandas de Alianza y Santa Fe contra América de Cali.

"Se declara que el Club América de Cali S.A. no incurrió en las infracciones previstas en los litorales B y D del artículo 83 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol", se planteó.

"Se mantienen los resultados obtenidos en el terreno de juego", se concluyó.

¿Cuántos puntos tiene América de Cali en la Liga BetPlay 2026 II?

En nueve partidos disputados, América de Cali ha sumado 20 puntos y es el actual líder de la Liga BetPlay 2026 II.

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Los dirigidos por David González han ganado seis partidos, empatado dos y perdido tan solo uno.

Asimismo, cuenta con una diferencia de gol de +15 a raíz de que han marcado 20 anotaciones y recibido cinco.