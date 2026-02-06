CANAL RCN
Economía

Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy viernes 6 de febrero de 2026

¡La felicidad invadió a muchos apostadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 6 de febrero de 2026! Descubra el resultado exacto aquí.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

febrero 06 de 2026
02:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Sol marcó nuevamente la pauta en la jornada de los juegos de azar con el sorteo correspondiente a este 6 de febrero de 2026.

Los apostadores tuvieron su cita diaria con esta modalidad que se juega en horas de la tarde, es una de las más tradicionales y sirve como punto de referencia para quienes siguen de cerca el comportamiento de los números y los signos zodiacales.

Resultado Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy jueves 5 de febrero de 2026
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy jueves 5 de febrero de 2026

El Super Astro Sol siempre ofrece una nueva oportunidad para quienes confían en su intuición o en cálculos personales. Muchos jugadores ven este sorteo como un momento clave, ya sea para iniciar la racha del día o para intentar recuperar lo apostado en jornadas anteriores.

¿La suerte le habrá sonreído en esta ocasión? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 6 de febrero de 2026 en último sorteo

El sorteo del Super Astro Sol de este 6 de febrero de 2026 dejó definida la combinación ganadora de la jornada. El número favorecido fue XXXX y estuvo acompañado del signo zodiacal XXXX.

Si usted fue uno de los ganadores, puede acercarse a las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros para cobrar el premio que le corresponde.

Tenga en cuenta que las ganancias económicas que se entregan son 42.000, 1.000 o 100 veces lo apostado, según su acierto.

Además, como es habitual, recomendamos verificar la información únicamente en los canales oficiales y conservar el comprobante en buen estado.

¿Cómo puede saber si ganó en el Super Astro Sol de este 6 de febrero de 2026?

Usted fue uno de los ganadores de la última jornada del Super Astro Sol si:

Resultado Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy miércoles 4 de febrero de 2026
RELACIONADO

Resultado Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy miércoles 4 de febrero de 2026

  • Adivinó el signo zodiacal y los cuatro números, ganando un premio de 42.000 veces lo apostado.
  • Adivinó el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha, ganando un premio de 1.000 veces lo apostado.
  • Adivinó el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha, ganando un premio de 100 veces lo apostado.

No olvide revisar la apuesta poco después de la realización del sorteo, que es a las 4:00 de la tarde, y consultar los plazos oficiales para el cobro de premios.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Tasa de interés

El Banco de la República advierte que la inflación podría llevar a nuevo aumento de la tasa de interés

Superintendencia de Industria y Comercio

SIC anunció que vigilará estaciones de servicio por no bajar el precio de la gasolina

Dólar

Dólar en Colombia tuvo variación importante este 6 de febrero: precio no se veía hace días

Otras Noticias

Lluvias En Colombia

Crudas imágenes de la devastación por inundaciones en Tierralta, Córdoba: damnificados exigen ayuda al gobierno

Las precipitaciones afectan múltiples municipios del departamento, con 8.000 hectáreas de cultivos perdidas y 36 albergues temporales habilitados.

James Rodríguez

James Rodríguez aterrizó a los hinchas de Millonarios, tras ser presentado en Minnesota United

James Rodríguez fue directo en medio de la presentación con el Minnesota United y trató como "chisme" su posible llegada a Millonarios.

Conciertos

Conectando Corazones 2026 llega a Medellín y Bogotá con un mensaje de fe y esperanza

Andrés Escobar

Él era Santiago Gallón Henao, hombre asesinado en México vinculado al crimen de Andrés Escobar

Enfermedades

Qué es el síndrome de Korsakoff y por qué el alcohol puede provocar demencia