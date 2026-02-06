Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy viernes 6 de febrero de 2026

El Super Astro Sol marcó nuevamente la pauta en la jornada de los juegos de azar con el sorteo correspondiente a este 6 de febrero de 2026.

Los apostadores tuvieron su cita diaria con esta modalidad que se juega en horas de la tarde, es una de las más tradicionales y sirve como punto de referencia para quienes siguen de cerca el comportamiento de los números y los signos zodiacales.

El Super Astro Sol siempre ofrece una nueva oportunidad para quienes confían en su intuición o en cálculos personales. Muchos jugadores ven este sorteo como un momento clave, ya sea para iniciar la racha del día o para intentar recuperar lo apostado en jornadas anteriores.

¿La suerte le habrá sonreído en esta ocasión? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 6 de febrero de 2026 en último sorteo

El sorteo del Super Astro Sol de este 6 de febrero de 2026 dejó definida la combinación ganadora de la jornada. El número favorecido fue XXXX y estuvo acompañado del signo zodiacal XXXX.

Si usted fue uno de los ganadores, puede acercarse a las oficinas autorizadas de Su Red o SuperGiros para cobrar el premio que le corresponde.

Tenga en cuenta que las ganancias económicas que se entregan son 42.000, 1.000 o 100 veces lo apostado, según su acierto.

Además, como es habitual, recomendamos verificar la información únicamente en los canales oficiales y conservar el comprobante en buen estado.

¿Cómo puede saber si ganó en el Super Astro Sol de este 6 de febrero de 2026?

Usted fue uno de los ganadores de la última jornada del Super Astro Sol si:

Adivinó el signo zodiacal y los cuatro números, ganando un premio de 42.000 veces lo apostado.

Adivinó el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha, ganando un premio de 1.000 veces lo apostado.

Adivinó el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha, ganando un premio de 100 veces lo apostado.

No olvide revisar la apuesta poco después de la realización del sorteo, que es a las 4:00 de la tarde, y consultar los plazos oficiales para el cobro de premios.