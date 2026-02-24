CANAL RCN
Caso Kevin Acosta: Nueva EPS confirma que el trámite de remisión tomó 12 horas

El niño diagnosticado con hemofilia falleció el pasado 13 de febrero tras sufrir un golpe en la cabeza luego de caer de una bicicleta.

febrero 24 de 2026
02:01 p. m.
Noticias RCN tuvo acceso al informe presentado por la Nueva EPS a la Procuraduría General de la Nación por el caso de la muerte del niño Kevin Acosta, el paciente con hemofilia que falleció tras sufrir un accidente en una bicicleta y quien venía arrastrando demoras en su tratamiento.

Tras la muerte de Kevin, su primo Eithan con hemofilia y otro niño con leucemia recibieron tratamientos de la Nueva EPS
El documento, firmado por el interventor Luis Oscar Galves, establece que el proceso de remisión desde la orden inicial hasta la aceptación efectiva tomó un total de 12 horas. Este informe es una pieza clave para que los entes de control, como la Fiscalía y la Procuraduría, determinen si los tiempos de gestión fueron razonables para una emergencia de tal magnitud.

Lo que dice el informe de la Nueva EPS

Nueva EPS S.A., en un ejercicio de revisión de proceso, constata que la remisión del paciente se realizó en un tiempo total de 12 horas, contadas desde la generación de la orden de referencia hasta la aceptación efectiva por parte de la institución receptora.

El traslado de Kevin Acosta inició tras su ingreso a la ESE Camilo Trujillo Silva a las 6:56 PM el 8 de febrero de 2026. A las 7:30 PM fue remitido a Pitalito, ingresando a las 9:10 PM. Ante la falta de recursos para su hemofilia severa, se solicitó remisión vital a las 11:23 PM.

Tras 12 horas de gestión administrativa y cinco intentos en diversas clínicas, la Fundación Misericordia en Bogotá aceptó el caso a las 10:51 AM del 9 de febrero. El menor arribó finalmente a Bogotá a las 7:58 PM, tras sufrir complicaciones críticas durante el vuelo.

