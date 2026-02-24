Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo confirmado HOY lunes 24 de febrero de 2026

El Super Astro Sol volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia este 24 de febrero de 2026, en una nueva jornada en la que la expectativa giró en torno a las cuatro cifras y el signo zodiacal que marcaron la suerte.

Este popular juego de azar se ha convertido en uno de los más seguidos del país gracias a su dinámica sencilla y a la posibilidad de multiplicar significativamente el valor apostado.

Como es habitual, el sorteo se realizó a las 4:00 de la tarde y los resultados oficiales se publicaron poco después en los canales autorizados.

¿Quiénes fueron los ganadores en la jornada del Super Astro Sol de este 24 de febrero de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 24 de febrero de 2026

En cada edición, el Super Astro Sol mantiene su formato clásico: un número de cuatro cifras acompañado de uno o los doce signos del zodiaco.

Esta mecánica ha permitido que el juego se mantenga vigente entre los apostadores habituales y también entre nuevos participantes que buscan probar suerte.

Fue así como las balotas determinaron que la combinación ganadora del Super Astro Sol de este 24 de febrero de 2026 fue:

Número: XXXX.

Signo zodiacal: XXXX.

El Super Astro Sol, un juego en el que la expectativa es a diario

Más allá del resultado puntual, el Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los chances más consultados en el país, con sorteos de lunes a sábado que generan conversación constante entre los jugadores.

La rutina de revisar el número ganador se ha convertido en parte del día a día para muchos colombianos, especialmente quienes siguen de cerca las tendencias y estadísticas de los sorteos anteriores.

El interés también se explica por la variedad de modalidades de apuesta, que permiten participar con diferentes combinaciones según el nivel de riesgo que cada jugador quiera asumir.

Además, la posibilidad de obtener premios importantes con una inversión relativamente baja sigue siendo una de las principales características de este juego de azar.