CANAL RCN
Economía

Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo confirmado HOY lunes 24 de febrero de 2026

¿Para quiénes fue la suerte tras el sorteo del Super Astro Sol de este 24 de febrero? Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
02:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Sol volvió a captar la atención de miles de jugadores en Colombia este 24 de febrero de 2026, en una nueva jornada en la que la expectativa giró en torno a las cuatro cifras y el signo zodiacal que marcaron la suerte.

Este popular juego de azar se ha convertido en uno de los más seguidos del país gracias a su dinámica sencilla y a la posibilidad de multiplicar significativamente el valor apostado.

Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy sábado 21 de febrero de 2026
RELACIONADO

Resultado del Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy sábado 21 de febrero de 2026

Como es habitual, el sorteo se realizó a las 4:00 de la tarde y los resultados oficiales se publicaron poco después en los canales autorizados.

¿Quiénes fueron los ganadores en la jornada del Super Astro Sol de este 24 de febrero de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 24 de febrero de 2026

En cada edición, el Super Astro Sol mantiene su formato clásico: un número de cuatro cifras acompañado de uno o los doce signos del zodiaco.

Esta mecánica ha permitido que el juego se mantenga vigente entre los apostadores habituales y también entre nuevos participantes que buscan probar suerte.

Fue así como las balotas determinaron que la combinación ganadora del Super Astro Sol de este 24 de febrero de 2026 fue:

Número: XXXX.

Signo zodiacal: XXXX.

El Super Astro Sol, un juego en el que la expectativa es a diario

Más allá del resultado puntual, el Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los chances más consultados en el país, con sorteos de lunes a sábado que generan conversación constante entre los jugadores.

La rutina de revisar el número ganador se ha convertido en parte del día a día para muchos colombianos, especialmente quienes siguen de cerca las tendencias y estadísticas de los sorteos anteriores.

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este viernes 20 de febrero
RELACIONADO

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este viernes 20 de febrero

El interés también se explica por la variedad de modalidades de apuesta, que permiten participar con diferentes combinaciones según el nivel de riesgo que cada jugador quiera asumir.

Además, la posibilidad de obtener premios importantes con una inversión relativamente baja sigue siendo una de las principales características de este juego de azar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Educación

Docentes en Antioquia exigen al FOMAG transparencia total en pagos de salud: esto se sabe

Subsidios

Bogotanos tendrán pago de subsidio de más de 400.000 pesos: así puede saber si aplica con su cédula

Pensiones

Afiliados a fondos de pensión tendrán indemnización por esta razón: Corte dio la orden

Otras Noticias

EPS

Caso Kevin Acosta: Nueva EPS confirma que el trámite de remisión tomó 12 horas

El niño diagnosticado con hemofilia falleció el pasado 13 de febrero tras sufrir un golpe en la cabeza luego de caer de una bicicleta.

Rusia

Cuatro años de guerra: En qué terminó la última ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania

Entre el martes, 17, y el miércoles, 18 de febrero, Rusia, Ucrania y Estados Unidos realizaron una tercera ronda de diálogos tripartitos para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra.

Inseguridad

VIDEO | Delincuente encañonó sin piedad a un padre y su pequeño para robarlos en Santa Marta

Luis Díaz

Luis Díaz causó revuelo en redes sociales al referirse a Jhon Jader Durán

La casa de los famosos

Valentino reaccionó a las fuertes palabras de Melissa Gate tras su ingreso a la Casa de los Famosos