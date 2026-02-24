CANAL RCN
Colombia Video

Saqueos en Buenaventura: gremios alertan por inseguridad en medio de la crisis logística

En video quedó registrado el último caso en el que un conductor de tractocamión fue víctima de los delincuentes.

Noticias RCN

febrero 24 de 2026
03:09 p. m.
Continúa la alerta en Buenaventura por las dificultades logísticas que mantienen con paso lento el ingreso y la salida de vehículos del puerto.

Según el más reciente balance entregado por los gremios, en la vía de acceso al puerto se estarían generando trancones de hasta 7 horas, en los que los conductores son víctimas de la delincuencia.

Además, advierten sobre el impacto en la competitividad del Valle del Cauca, región por donde se mueve cerca del 40% del comercio de los productos que entran y salen del país.

Los gremios hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que acompañe la solución de los problemas logísticos que ya afectan importaciones y exportaciones.

A la acumulación de contenedores por retrasos operacionales se suma la inseguridad. En video quedó registrado el último caso en el que un conductor de tractocamión fue víctima de los delincuentes, uno de los cuales fue capturado en las últimas horas.

"Toda esta congestión que se está generando en Buenaventura facilita también el actuar de la delincuencia. Vemos como no solamente atracan a los conductores de manera muy agresiva, sino que adicionalmente también se generan saqueos de la carga también", aseguró Nidia Hernández, presidenta ejecutiva de Colfecar.

Impacto en sectores productivos

Para sectores como el avícola, preocupa el panorama de 2025, marcado por bloqueos que generan demoras y sobrecostos. "En su momento se utilizaba Buenaventura para traer maíz, torta de soya, incluso para llevar a Bogotá, todo el Eje Cafetero, Huíla y Tolima, y hoy toda esa carga está migrando hacia la costa Caribe", expresó Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de Fenavi.

"La situación es muy crítica para el sector de transporte, digamos, solamente en el 2025 vivimos en la ruta Buga - Buenaventura 35 bloqueos que nos generó una pérdida de tiempo de más de 387 horas", agregó la presidenta ejecutiva de Colfecar.

Puerto estratégico en riesgo

Las dificultades en el cargue y descargue de productos generan congestión en las terminales y retrasos en la programación del transporte de carga. Se trata de un puerto que mueve el 40% de la carga del país y aporta el 10% del producto interno bruto nacional, por lo que la crisis logística y de seguridad en Buenaventura se convierte en un desafío de alcance nacional.

