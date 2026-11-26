Se acerca el final de año y empiezan a sonar rumores para un nuevo mercado de fichajes en el fútbol nacional e internacional; a pesar de que algunos clubes colombianos todavía se encuentran en medio de la competencia, desde ya deben ir pensando en la plantilla que hará parte de la temporada 2027.

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El 31 de diciembre es la fecha en la que muchos jugadores quedan libres y pueden iniciar a negociar con clubes interesados o son renovados por sus clubes para continuar haciendo parte del club, por lo que los empresarios deben iniciar conversaciones con diferentes presidentes y directores deportivos para ubicar a sus jugadores.

Exjugador de Barcelona y Milán fue ofrecido a tres grandes del fútbol colombiano: esto se sabe

En las últimas horas, el periodista deportivo Alexis Rodríguez, a través de su cuenta de X, informó el ofrecimiento de un jugador europeo para algunos de los clubes más importantes del fútbol colombiano; con pasado en gigantes como F.C. Barcelona y A.C. Milán, el 'Messi croata', como fue nombrado Alen Halilovic, habría sido ofrecido a Independiente Santa Fe, Millonarios y Junior.

El atacante de 30 años hizo parte del Barcelona de España en la temporada 2014 y del Milán en 2018; además, jugó en el fútbol de Inglaterra y Alemania y actualmente es jugador libre después de finalizar su contrato en julio de 2026 con el club Fortuna Sittard de Países Bajos.

Tras convertirse en el jugador más joven de la historia en debutar y marcar gol con el Dinamo Zagreb, uno de los principales clubes de Croacia, y el más joven en debutar con la selección de Croacia, cargó con mucha responsabilidad prematuramente y no pudo demostrar su potencial en los principales clubes del mundo.

No hay información oficial por parte de los clubes

Junior de Barranquilla, uno de los clubes a los que habría sido ofrecido el jugador croata, y que ya no está en competencia, anunció a su nuevo entrenador hace pocos días y, aunque han sonado varios nombres para reforzar al equipo, no se ha hecho ninguna contratación oficial ni se ha nombrado al exjugador de Barcelona.

Por su parte, Santa Fe y Millonarios se encuentran en plena definición de la liga colombiana y cualquier contratación se confirmará una vez finalicen su participación en los cuadrangulares.