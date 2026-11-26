El dólar en Colombia tiene una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.630,89 este jueves 26 de noviembre de 2026.

La tasa subió $38,86 frente a los $3.592,03 del miércoles, un aumento del 1,08 %, y alcanzó su nivel más alto en casi seis meses. El mismo valor estará vigente el viernes 27 de noviembre.

¿En cuánto abrió el dólar hoy en Colombia?

Según La República, el dólar abrió en $3.532,76 en modalidad Next Day por el festivo de Acción de Gracias en Estados Unidos. Esa primera cotización quedó $98,13 por debajo de la TRM vigente. En esta modalidad, la entrega de las divisas queda para el siguiente día hábil.

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La TRM sirve como referencia oficial para el día, mientras que la apertura indica el precio al que se pactó la primera operación de la jornada. Con la tasa de este jueves, 100 dólares equivalen a $363.089.

¿Cuánto ha subido el dólar en Colombia?

La subida del jueves se suma a las de los últimos días. El 19 de noviembre, la TRM estaba en $3.326,96. Desde entonces aumentó $303,93, un 9,14 % en una semana. Frente al 26 de octubre, cuando se ubicó en $3.158,43, el incremento fue de $472,46, equivalente al 14,96 %.

La comparación con el inicio del año muestra una caída. La tasa de este jueves está $126,19 por debajo de la que regía al comienzo de 2026, una disminución del 3,36 %.