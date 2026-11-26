Un Chevrolet Camaro, una motocicleta BMW de 1.800 centímetros cúbicos y una Renault Koleos hacen parte de los vehículos que la DIAN puso en subasta en Colombia. Los interesados podrán presentar ofertas hasta las 2:30 p. m. del viernes 27 de noviembre de 2026, a través de El Martillo del Banco Popular.

La convocatoria incluye 35 lotes entre automóviles, camionetas, camiones, motocicletas y minimotos. Los vehículos están distribuidos en diferentes ciudades del país y proceden de procesos de aprehensión, decomiso o declaración de abandono a favor de la Nación.

¿Qué vehículos está subastando la DIAN y cuánto cuestan?

Entre los automotores que más llaman la atención está un Chevrolet Camaro 2SS convertible modelo 2020, cuyo precio base es de $148,5 millones. También aparece una motocicleta BMW R18 de 1.800 cc, modelo 2021, con una base de $81,6 millones.

La oferta incluye otros vehículos para diferentes necesidades. Estos son algunos de los precios base publicados en el catálogo, según la revisión realizada por Más Colombia:

Chevrolet Camaro 2SS convertible: $148.595.732.

BMW R18 de 1.800 cc: $81.675.000.

Freightliner M2 106: $79.490.000.

Renault Koleos: $19.900.000.

Minimotos Boss: desde $1.500.000.

Los valores corresponden a precios de partida, no necesariamente al monto final que deberá pagar quien gane la subasta.

De hecho, Más Colombia advirtió que en 34 de los 35 lotes se deben sumar impuestos y comisiones que representan aproximadamente un 26,9 % adicional sobre el valor de adjudicación.

¿Cómo participar en la subasta de vehículos de la DIAN?

El proceso se realiza exclusivamente por internet. Para presentar una oferta, los interesados deben:

Ingresar a la plataforma oficial de El Martillo del Banco Popular y completar el registro.

Consultar el catálogo para identificar el vehículo, su número de lote y precio base.

Revisar las fotografías, las características y las condiciones de venta.

Verificar si el automotor está disponible para exhibición presencial y dónde se encuentra.

Contar con una cuenta bancaria habilitada para pagos por PSE y realizar el depósito exigido.

Ingresar a la sala virtual y presentar la oferta correspondiente.

¿Qué deben revisar los compradores antes de ofertar?

La DIAN advierte que los vehículos se venden en el estado en que se encuentran. Por eso, es importante revisar las condiciones particulares de cada lote antes de comprometer dinero.

Un aspecto que merece especial atención es que 19 de los lotes corresponden a motocicletas y minimotos destinadas a uso recreativo, sin registro. Además, algunos automotores tienen condiciones particulares para su matrícula o traspaso.

La entidad también recordó que no negocia vehículos ni solicita pagos por redes sociales. Los depósitos y las ofertas deben realizarse únicamente mediante los canales oficiales de El Martillo.

El plazo está próximo a terminar: quienes quieran participar en esta convocatoria deberán completar el proceso antes de las 2:30 p. m. del viernes 27 de noviembre.