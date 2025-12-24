Empleados mejor cualificados tendrán mayores probabilidades de obtener una visa de trabajo en los Estados Unidos

A partir del 27 de febrero del 2026, se aplicarán cambios al sistema actual de asignación de visas de trabajo H-1B en los Estados Unidos. Así lo dio a conocer el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) en un comunicado de prensa publicado el martes, 23 de diciembre:

Se "implementará un proceso de selección ponderado que aumentará la probabilidad de que los visados H-1B sean asignados a trabajadores extranjeros más cualificados y mejor remunerados".

Las medidas fueron adoptadas para contrarrestar una tendencia en la que compañías estadounidenses estarían “importando” trabajadores extranjeros, a los que ofrecen salarios más bajos por el mismo trabajo que podrían desarrollar, aunque por un mayor costo, los trabajadores estadounidenses.

¿Qué empresas llevaron el mayor número de trabajadores con visa H-1B a los EE. UU. en 2026?

El número de visas de trabajo H-1B asignadas tiene un límite anual de 65.000 empleados, que, en el 2026, fueron entregadas en su mayoría a Amazon (con 10.000 nuevos trabajadores extranjeros), seguido de Tata Consultancy Services, Microsoft, Apple y Google.

Sin embargo, Matthew Tragesser, portavoz de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), advirtió que "el actual proceso de selección aleatoria de las solicitudes de visados H-1B fue explotado y abusado por los empleadores estadounidenses que buscaban principalmente importar trabajadores extranjeros con salarios más bajos que los que pagarían a los trabajadores estadounidenses".

Otras maneras de obtener permisos de trabajo en los Estados Unidos:

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el sistema de lotería con el que solía asignarse las visas H-1B será sustituido "en consonancia con otros cambios clave que ha introducido la Administración, como la Proclamación Presidencial que exige a los empleadores pagar 100.000 dólares adicionales por cada visa como condición para poder optar a ella".

Además, las empresas podrán adquirir una 'Tarjeta Dorada Trump' Corporativa (que es transferible) para sus empleados, a cambio de una contribución de dos millones de dólares. Para mantenerla vigente, deberán pagar un 1 % de su valor inicial cada año.