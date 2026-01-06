¿Cómo desconectarse del trabajo?: expertos explican técnicas para mejorar la salud mental

Investigaciones han logrado determinar que un importante porcentaje de los empleados se sienten presionados al responder llamadas o correos por fuera de sus respectivos horarios laborales.

Así mismo, según un estudio del Business in the Community, dos de cada cinco trabajadores llegan a cumplir con horas extras de trabajo a raíz de las altas cantidades de labores.

Pese al amplio compromiso por parte de algunas personas, el desapego psicológico con el trabajo es vital para mantener la salud en general e incluso mejorar la productividad.

¿Cómo lograr desconectarse del trabajo?

Investigaciones han logrado determinar relaciones positivas en torno al desapego psicológico del trabajo que incluye la abstención a realizar tareas adicionales y desconectarse de dichas labores durante los ratos libres. De esta manera, la falta de este desapego se relaciona con un estado de ánimo negativo y un menor bienestar general.

Según Sabine Sonnentag, profesora de psicología del trabajo en la Universidad de Mannheim, algunas personas se ven afectadas por la paradoja de la recuperación y corresponde a que entre más carga de trabajo hay, mayor es la presión del tiempo y existen problemas entre los compañeros, es más complicado lograr dicho desapego psicológico.

Por esto, Claire Ashley, exmédico de cabecera y autora de libros, recomienda terminar cada una de las jornadas laborales con una práctica o un ritual específico ya que dicha acción funciona como una señal que el cerebro asocia para desactivar el estrés de la jornada.

Esto también se recomienda a las personas que suelen mantener jornadas amplias de teletrabajo, pues se ha identificado que quienes laboran bajo esta modalidad cumplen con más horas que aquellos que lo hacen presencialmente.

“Puede ser un verdadero desafío cuando tu casa también es tu lugar de trabajo. Necesitas separación física y mental. Sin un espacio de trabajo designado donde puedas cerrar la puerta, es aún más importante 'despejar el escritorio' y guardar los artículos del trabajo”, explicó Ashley para el diario The Guardian.

Técnicas para desconectar del trabajo

Expertos han identificado que tomar un minuto para dejar pequeñas ideas sobre cómo abordar las tareas pendientes del día siguiente puede ayudar con dicho desapego psicológico al trabajo. Así mismo, programar actividades después del trabajo es una buena estrategia para aquellos que tienen dificultades para finalizar la jornada laboral.