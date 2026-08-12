La conmovedora historia de dos menores que sobrevivieron a los terremotos de Venezuela y Colombia

A través de redes sociales se siguen conociendo videos de ciudadanos que han sido rescatados bajo los escombros tras el fuerte terremoto que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto. E incluso, testimonios de personas que lograron salir de sus casas segundos antes de que las infraestructuras se vinieran abajo.

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Menores de edad sobrevivieron a terremotos en Venezuela y Colombia

Pero también historias impactantes como la de dos jóvenes, menores de edad, que no solo sobrevivieron al fenómeno de magnitud 7.4, sino que también presenciaron el movimiento telúrico que sacudió a Venezuela el pasado junio.

Se trata de Winder y Deivi Delfín, de 15 y 17 años, quienes habían llegado a Cali hace algunos días luego de perderlo todo en el terremoto que se registró en el país vecino.

El testimonio de los menores fue compartido por Telemundo en su perfil oficial de Instagram. El padre de los jóvenes narró los momentos de angustia que vivió mientras estaba en Cali y se enteró del terremoto en Venezuela.

“Yo salí de aquí en Cali cuando vi lo del terremoto por las redes; se me hacía imposible creer lo que estaba sucediendo allá”, explicó.

Visiblemente conmovido, el hombre contó cómo fue que se reencontró con sus hijos: “Cuando llego a Venezuela, veo todo derrumbado, empecé a buscar a mis hijos, a Winder y a Deivi, y en esos momentos me llama un hermano mío y me dice: Aquí los tengo (…) Nos tocó duro por la búsqueda de nuestra familia. Mi esposa, mi hijo y su abuela”.

Según su testimonio, hacía 10 años que no veía a sus hijos porque se había mudado a Colombia en busca de mejores oportunidades para brindarles a ellos una mejor vida.

Sobrevivieron a un terremoto aferrados a una planta de electricidad

Durante la entrevista, uno de los jóvenes confesó que sobrevivieron porque se aferraron a una planta de electricidad y que, tras el temblor, ayudaron a muchas personas.

Los jóvenes llevaban tan solo dos días en Colombia cuando fueron sorprendidos por el terremoto de magnitud 7.4 cuyo epicentro fue San José del Palmar en Chocó.

“Llevaba dos días aquí donde nos estamos quedando y salí a donde un hermano a buscar trabajo cuando veo que todo se está moviendo. Me puse a llorar, me desesperé porque pensé en mis hijos. Ellos estaban durmiendo en ese momento; salí corriendo a buscarlos, pero no los encontré en la casa”, finalizó el hombre.