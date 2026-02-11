Papa León XIV encomienda a las víctimas de las lluvias e inundaciones en Colombia a la comunidad católica

Desde su audiencia general semanal, en el Aula Pablo VI del Vaticano, el papa León XIV pidió este miércoles, 11 de febrero, a los fieles del mundo incluir en sus oraciones a los damnificados por las lluvias e inundaciones en Colombia.

“Bajo su amparo también encomiendo a las víctimas y a todos los afectados por las graves inundaciones en Colombia, mientras exhorto a toda la comunidad a sostener con la caridad y la oración a las familias damnificadas. Que Dios los bendiga. Muchas gracias”, comentó el sumo pontífice, antes de ser envuelto en aplausos.

El agua empieza a descender, pero la tragedia apenas inicia para muchas familias:

Las lluvias en el departamento de Córdoba, que afectan a 27 de los 30 municipios del departamento, dejan al menos a 50.000 familias damnificadas, según el último reporte de las autoridades.

Las lluvias provocaron que los ríos Sinú, San Jorge y Canalete se desbordaran, borrando el límite entre los afluentes y las calles. En algunos casos, es imposible determinar por dónde se está navegando; sin embargo, el agua empezó a descender la tarde del martes.

De acuerdo con habitantes de la capital del departamento de Córdoba, Montería, el nivel del agua se redujo entre 10 y 15 centímetros en cuestión de 24 horas.

Animales también se han visto afectados en medio de la tragedia:

No solo las personas, también miles de animales se han visto afectados por el frente frío que viaja desde el norte del continente y ha provocado un aumento en las precipitaciones en la costa Caribe.

Las autoridades estiman que al menos 5.500 animales se encuentran al límite, sobre todo en zonas rurales en las que el agua, incluso, ha llegado a cubrir viviendas. Sin embargo, desde Bogotá y otras ciudades se enviaron ayudas humanitarias que ya se han empezado a repartir en el departamento.