CANAL RCN
Internacional Video

Papa León XIV encomienda a las víctimas de las lluvias e inundaciones en Colombia a la comunidad católica

Tan solo en el departamento de Córdoba 50.000 familias han resultado damnificadas, según el último reporte de las autoridades.

Noticias RCN

febrero 11 de 2026
11:09 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Desde su audiencia general semanal, en el Aula Pablo VI del Vaticano, el papa León XIV pidió este miércoles, 11 de febrero, a los fieles del mundo incluir en sus oraciones a los damnificados por las lluvias e inundaciones en Colombia.

“Bajo su amparo también encomiendo a las víctimas y a todos los afectados por las graves inundaciones en Colombia, mientras exhorto a toda la comunidad a sostener con la caridad y la oración a las familias damnificadas. Que Dios los bendiga. Muchas gracias”, comentó el sumo pontífice, antes de ser envuelto en aplausos.

27 de los 30 municipios de Córdoba se encuentran en alerta roja por las lluvias: ya hay 120.000 damnificados
RELACIONADO

27 de los 30 municipios de Córdoba se encuentran en alerta roja por las lluvias: ya hay 120.000 damnificados

El agua empieza a descender, pero la tragedia apenas inicia para muchas familias:

Las lluvias en el departamento de Córdoba, que afectan a 27 de los 30 municipios del departamento, dejan al menos a 50.000 familias damnificadas, según el último reporte de las autoridades.

Las lluvias provocaron que los ríos Sinú, San Jorge y Canalete se desbordaran, borrando el límite entre los afluentes y las calles. En algunos casos, es imposible determinar por dónde se está navegando; sin embargo, el agua empezó a descender la tarde del martes.

De acuerdo con habitantes de la capital del departamento de Córdoba, Montería, el nivel del agua se redujo entre 10 y 15 centímetros en cuestión de 24 horas.

Nivel del agua empieza a descender en Montería: zonas rurales de Córdoba siguen bajo alerta roja
RELACIONADO

Nivel del agua empieza a descender en Montería: zonas rurales de Córdoba siguen bajo alerta roja

Animales también se han visto afectados en medio de la tragedia:

No solo las personas, también miles de animales se han visto afectados por el frente frío que viaja desde el norte del continente y ha provocado un aumento en las precipitaciones en la costa Caribe.

Las autoridades estiman que al menos 5.500 animales se encuentran al límite, sobre todo en zonas rurales en las que el agua, incluso, ha llegado a cubrir viviendas. Sin embargo, desde Bogotá y otras ciudades se enviaron ayudas humanitarias que ya se han empezado a repartir en el departamento.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Conmoción: reconocido influencer fue asesinado con un arma de fuego

Alex Saab

¿Álex Saab sería testigo contra Nicolás Maduro? Revelan detalles de una nueva investigación

Artistas

Murió un reconocido actor de cine y televisión: esto se reportó

Otras Noticias

Trabajo

Famosa cervecería anunció 6.000 despidos por baja en sus ventas

La reconocida cervecera anunció la reducción de hasta 6.000 empleos a nivel global. Estas son las razones.

Elecciones presidenciales 2026

Violencia política narrada desde la voz de las mujeres que han sido víctimas

En La Mesa Ancha estuvieron Diana Riveros, Gloria Gaitán y Sofía Gaviria.

Medicamentos

Le quitaron el medicamento y hoy está en riesgo: niño con hemofilia lucha tras dos meses sin tratamiento

Artistas

Hija de Yeison Jiménez reapareció en redes sociales con esta emotiva foto y mensaje, tras un mes de la muerte

Fútbol

Técnico del Liverpool rompe el silencio sobre la salida de Luis Díaz en el Liverpool: "Se echa de menos"