Prosperidad Social da a conocer fechas oficiales de pago de hasta 500.000 pesos para colombianos

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) ha hecho oficial el cronograma de transferencias monetarias para la primera mitad del año 2026.

Bajo la dirección de Mauricio Rodríguez Amaya, la entidad definió las fechas en las que más de medio millón de hogares colombianos recibirán el apoyo económico de Renta Ciudadana, el cual continúa unificando esfuerzos con el programa de Devolución del IVA para maximizar el impacto en la reducción de la pobreza extrema.

Para este primer semestre, el Gobierno Nacional ha ratificado que los hogares beneficiarios, principalmente aquellos encabezados por madres cabeza de hogar con niños menores de 6 años y hogares con personas con discapacidad, recibirán un monto de $500.000 por ciclo.

Fechas oficiales de pago para colombianos en este 2026

De acuerdo con la información suministrada por Prosperidad Social, el esquema de pagos para el programa bandera de transferencias quedó establecido de la siguiente manera:

Ciclo 1: Iniciará el próximo 20 de febrero. Este primer desembolso del año busca mitigar las cargas económicas propias del inicio de la temporada escolar y el costo de vida del primer bimestre.

Ciclo 2: Está programado para comenzar el 30 de abril.

Ciclo 3: Se ejecutará a partir del 24 de junio, cerrando así la programación operativa del primer semestre.

Es importante destacar que estos pagos se realizarán de manera simultánea con la Devolución del IVA, lo que permite que las familias más vulnerables (clasificadas en el Grupo A del Sisbén IV) accedan a un recurso integral que facilita la seguridad alimentaria y el cuidado de la primera infancia.

Link oficial para saber si es beneficiario con su cédula de este programa

Para verificar si eres beneficiario del programa Renta Ciudadana en este primer semestre de 2026, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) dispone de una plataforma oficial de consulta ciudadana.

La persona puede consultar directamente a través del siguiente portal: https://rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co/