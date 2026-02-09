CANAL RCN
17 mil vacantes disponibles en Bogotá en todas las áreas: así será la jornada de empleo

17 mil empleos en un solo lugar: Bogotá realizará feria laboral para todos los perfiles.

Foto: Bogotá.gov.co

febrero 09 de 2026
03:58 p. m.
Bogotá será escenario de una de las jornadas de empleo más grandes del año, con la oferta de 17 mil puestos de trabajo dirigidos a personas de todos los niveles educativos y perfiles laborales.

La convocatoria se realizará el próximo jueves 19 de febrero, en Corferias, y permitirá que los asistentes puedan postularse y avanzar en su proceso de selección ese mismo día, siempre que cumplan con los requisitos de las vacantes disponibles.

Feria masiva de empleo en Bogotá con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

La iniciativa es organizada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, con el objetivo de facilitar el acceso a oportunidades reales de empleo y conectar de manera directa a los buscadores de trabajo con empresas y entidades que requieren talento humano de forma inmediata.

En total, 160 empresas y entidades participarán en esta feria laboral, ofreciendo vacantes en una amplia variedad de sectores económicos.

Entre las áreas con mayor demanda se encuentran servicios, comercio, industria, construcción, transporte y servicios administrativos, lo que amplía las posibilidades para personas con distintos niveles de experiencia.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada es que no todas las vacantes exigen estudios formales, lo que abre oportunidades para quienes cuentan con experiencia empírica o buscan su primer empleo.

También habrá opciones para técnicos, tecnólogos, profesionales y personas interesadas en trabajos operativos, logísticos y de atención al cliente.

¡Trabajo sí hay! Horario para asistir a la feria masiva de empleo

La feria se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, tiempo durante el cual los asistentes podrán acercarse a los diferentes stands empresariales, entregar su hoja de vida, realizar entrevistas preliminares y, en algunos casos, iniciar de inmediato las siguientes fases del proceso de selección.

Desde la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico se ha insistido en que esta es una oportunidad concreta de inserción laboral, ya que las empresas participantes tienen necesidades reales de contratación.

Por eso, se recomienda a los interesados llevar varias copias de la hoja de vida, así como fotocopias de la cédula de ciudadanía, para facilitar los trámites durante la jornada.

Este tipo de convocatorias masivas buscan reducir las barreras entre empleadores y ciudadanos, acortar los tiempos de selección y dinamizar el mercado laboral en la capital.

Además, permiten que las personas conozcan de primera mano los perfiles más solicitados y ajusten sus postulaciones de acuerdo con las necesidades actuales del mercado.

La feria de empleo de Corferias se suma a otras estrategias distritales orientadas a fortalecer la empleabilidad y brindar alternativas a quienes se encuentran en búsqueda activa de trabajo.

Para muchos asistentes, la posibilidad de avanzar en el proceso el mismo día representa una ventaja significativa frente a los canales tradicionales de postulación.

Con 17 mil vacantes disponibles y una oferta diversa de sectores y perfiles, la jornada del 19 de febrero se perfila como una de las más importantes del año en materia de empleo en Bogotá.

