Lanzan nueva herramienta que transforma la gestión de pagos corporativos: de esto se trata

En un mercado donde la agilidad define la supervivencia de las organizaciones, ACH Colombia ha dado un paso decisivo para resolver uno de los mayores dolores de cabeza de las empresas: la dispersión operativa. Con el lanzamiento de TESO PSE, la entidad busca centralizar el ecosistema de pagos corporativos en una sola plataforma multientidad.

Históricamente, las áreas de tesorería han operado bajo un modelo fragmentado, obligando a los equipos financieros a saltar de un portal bancario a otro para cumplir con sus obligaciones. Según Gustavo Vega Villamil, presidente de ACH Colombia, esta ineficiencia tiene los días contados.

"La principal necesidad que detectamos es la fragmentación operativa. Hoy, las empresas pierden eficiencia al gestionar recursos en múltiples portales de forma independiente. TESO PSE permite centralizar todos los pagos desde un solo lugar", explicó el directivo.

La plataforma se diferencia por ser una solución multientidad conectada con 47 entidades financieras, permitiendo que, con un solo clic, las organizaciones gestionen pagos de nómina, proveedores y obligaciones de manera masiva o individual, sin importar su tamaño o sector.

Este es el impacto que tendrá la herramienta en los pagos

La apuesta no es solo técnica, sino económica. En un contexto donde el sistema financiero nacional movilizó más de $2.859 billones de pesos en el primer trimestre de 2025 (según la Superfinanciera), la optimización del flujo de caja es vital.

Sin cargos fijos: No exige cuotas de manejo ni saldos mínimos.

Pago por uso: El modelo se basa exclusivamente en el valor por transacción.

Automatización: La plataforma almacena datos de receptores desde el primer pago, reduciendo errores manuales de digitación.

La solidez de la herramienta ya ha sido puesta a prueba. Durante su fase piloto, más de 55 empresas realizaron con éxito cerca de 370 transacciones, movilizando aproximadamente $414 millones de pesos.

Además de la eficiencia, la seguridad es el eje central. Al ser un desarrollo directo de ACH Colombia con el respaldo de la marca PSE —líder en pagos desde 2005—, la plataforma elimina la intermediación de terceros. Esto se complementa con un esquema de roles configurables, que permite a las empresas mantener sus controles internos y auditorías en tiempo real.

Con este lanzamiento, ACH Colombia no solo amplía su portafolio, sino que proyecta una evolución cercana: la integración de pagos de facturas y recaudos, consolidando a TESO PSE como el aliado definitivo para la modernización financiera en el país.