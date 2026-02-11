Famosa cervecería anunció 6.000 despidos por baja en sus ventas

La cervecera neerlandesa Heineken, una de las marcas más reconocidas a nivel global, anunció este miércoles un plan de recorte de hasta 6.000 empleos en los próximos dos años como parte de una estrategia para enfrentar lo que calificó como “condiciones desafiantes de mercado”. La compañía busca ajustar su estructura de costos y mejorar la eficiencia operativa en un contexto de menor consumo en algunos mercados clave y presiones económicas que han impactado sus resultados recientes.

Según informó la empresa, la decisión hace parte de un programa enfocado en acelerar la productividad y generar ahorros significativos a escala global. El plan contempla la reducción de entre 5.000 y 6.000 puestos de trabajo, aunque los directivos evitaron precisar en qué regiones se concentrarán los recortes. No obstante, el director financiero, Harold van den Broek, dejó entrever que la mayor parte del ajuste se produciría en Europa.

Un ajuste ante un mercado cervecero más exigente

El director ejecutivo, Dolf van den Brink, explicó en un comunicado que la compañía mantiene una postura prudente frente a las perspectivas de corto plazo del sector cervecero. El directivo señaló que el entorno económico continúa siendo incierto y que el consumo en algunos mercados no ha recuperado el dinamismo esperado.

Los resultados financieros del último año reflejan ese escenario. Heineken registró una caída del 2,4 % en sus volúmenes globales de cerveza durante 2025, mientras que la facturación descendió de 36.000 millones de euros a 34.400 millones. Estas cifras evidencian el impacto de las condiciones del mercado y la necesidad de ajustar la operación para proteger la rentabilidad.

A pesar de ese contexto, la empresa reportó un crecimiento en algunos indicadores clave. El beneficio neto antes de elementos excepcionales y amortizaciones alcanzó los 2.700 millones de euros, lo que representó un aumento del 4,9 % interanual. Asimismo, el beneficio operativo bajo el mismo criterio llegó a los 4.400 millones de euros, con un incremento del 4,4 % frente al año anterior.

Cambios en la dirección y plan de fortalecimiento

El anuncio de los recortes llega en un momento de transición en la cúpula directiva de la compañía. En enero, el propio Van den Brink sorprendió al mercado al comunicar su decisión de dejar el cargo tras casi seis años al frente de la empresa. El ejecutivo explicó que su gestión se desarrolló en medio de periodos económicamente y políticamente turbulentos, lo que obligó a tomar decisiones estratégicas para mantener la competitividad del grupo.

En ese sentido, aseguró que su prioridad en los meses restantes será dejar a Heineken en la posición más sólida posible, con una estructura más eficiente y preparada para afrontar los retos del mercado global.

Actualmente, la multinacional emplea a cerca de 87.000 personas en todo el mundo y ocupa el segundo lugar entre las mayores cerveceras del planeta, solo por detrás de la belga AB InBev. El plan de reducción de personal forma parte de un proceso de transformación que busca garantizar la sostenibilidad financiera de la compañía en un entorno cada vez más competitivo.