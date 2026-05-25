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¿Votará en las elecciones presidenciales 2026? Estos beneficios le da el certificado electoral

Conozca los beneficios y descuentos que entrega el certificado electoral en las elecciones presidenciales de 2026, incluyendo rebajas en pasaporte, matrícula y trámites oficiales.

Certificado electoral
Foto: Plitecnico Colombiano

Noticias RCN

mayo 25 de 2026
01:36 p. m.
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El próximo domingo 31 de mayo, millones de colombianos acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de Colombia o definir los dos candidatos que avanzarán a una eventual segunda vuelta.

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Además de ser una de las jornadas democráticas más importantes del país, votar también otorga beneficios y descuentos respaldados por la ley.

El certificado electoral, documento que entrega la Registraduría luego de ejercer el derecho al voto, permite acceder a distintos incentivos económicos, educativos y laborales. Estos estímulos buscan reconocer la participación ciudadana y fomentar el compromiso con la democracia.

Estos son los beneficios del certificado electoral del 31 de mayo

Uno de los beneficios más conocidos es el derecho a medio día de descanso compensatorio remunerado para los trabajadores que participen en las elecciones. Asimismo, los ciudadanos pueden acceder a descuentos del 10 % en diferentes trámites oficiales.

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Entre ellos se encuentran la expedición del pasaporte, el trámite inicial y duplicados de la libreta militar, así como el duplicado de la cédula de ciudadanía desde la segunda copia en adelante.

Además, los estudiantes de instituciones oficiales de educación superior pueden recibir un descuento del 10 % en el valor de la matrícula, según lo establecido en la Ley 815 de 2003.

Otro punto importante es que el certificado electoral sirve como criterio de desempate en algunos procesos del Estado. Por ejemplo, puede otorgar prelación en concursos públicos, acceso a becas educativas, subsidios de vivienda y adjudicación de predios rurales cuando exista igualdad de condiciones entre aspirantes.

Beneficios para servicio militar y empleos públicos

La legislación colombiana también contempla ventajas para quienes deban prestar servicio militar. Los soldados bachilleres o auxiliares bachilleres pueden obtener una rebaja de un mes en el tiempo de servicio obligatorio. En el caso de soldados campesinos o regulares, el beneficio puede llegar a dos meses.

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Del mismo modo, el certificado electoral puede ser determinante en listas de elegibles para empleos de carrera administrativa en entidades públicas cuando exista empate en los resultados.

Las autoridades recomiendan guardar este documento en buen estado, ya sea físico o digital, ya que será el soporte oficial para reclamar cualquiera de los beneficios establecidos por la ley tras las elecciones presidenciales de 2026.

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