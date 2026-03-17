Nueva marca de motos entra pisando fuerte a Colombia: estos son sus precios y modelos

El panorama de la movilidad en Colombia ha dado un giro histórico durante el primer trimestre de 2026. Tras un 2025 que cerró con cifras sólidas, los dos primeros meses de este año han confirmado que la motocicleta no es solo una alternativa de transporte, sino el motor de la economía para millones de hogares.

Según los informes más recientes de la ANDI y Fenalco, solo en febrero se registraron 109.606 unidades nuevas, lo que representa un crecimiento del 36% frente al mismo periodo del año anterior.

Este dinamismo, que ya suma más de 200.000 matrículas en lo que va del año, se explica por una mayor confianza del consumidor y una flexibilización en los créditos vehiculares.

Departamentos como Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca siguen liderando el ranking de registros, consolidando un parque automotor que se encamina a superar las 14 millones de motocicletas en todo el país.

La nueva marca que llegó pisando fuerte a Colombia

En medio de este "boom" de ventas, el mercado colombiano recibe a un jugador de peso que busca sacudir el tablero dominado tradicionalmente por marcas como Bajaj y AKT.

Se trata de UM Motorcycles, la firma de origen estadounidense que acaba de anunciar su entrada oficial al país con una inversión proyectada de 10 millones de dólares y un ambicioso plan de expansión que incluye la apertura de 20 vitrinas comerciales este año.

La marca llega con una propuesta agresiva de respaldo: una garantía de 5 años o 50.000 kilómetros, una de las más competitivas del sector. Su catálogo inicial en Colombia consta de 13 modelos que abarcan desde el segmento urbano hasta el aventurero.

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Para los entusiastas del estilo Cruiser y Custom, la línea Renegade es la punta de lanza de la marca, ofreciendo máquinas con una estética robusta y clásica:

Renegade Sport 200s: El modelo de entrada para quienes buscan estilo en la ciudad. Se comercializa desde los $11.830.000.

Renegade Commando 300: Una opción con mayor potencia (27.6 hp) y diseño militar, disponible por $19.145.000.

Renegade Freedom 300: El tope de la línea cruiser, con acabados de lujo y tecnología LED, con un precio de $24.045.000.

Además de estas, UM planea introducir modelos como la Xtreet R 250 para el segmento naked y la DSR Rally 300 para quienes buscan incursionar en el doble propósito.

Con esta oferta, UM Motorcycles no solo busca vender máquinas, sino capitalizar el deseo del colombiano de tener una moto con "personalidad" sin sacrificar la economía de combustible y el costo de mantenimiento.