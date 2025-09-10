CANAL RCN
Economía

Los mejores colegios en Bogotá en inglés: el número uno está fuera de la capital, según ranking

Un ranking reveló los mejores colegios en inglés de Bogotá y el país. Floridablanca se quedó con el primer puesto nacional, superando a la capital.

FOTO: Secretaría de Educación | Freepik

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
09:41 a. m.
Bogotá perdió el liderazgo histórico en el dominio del inglés dentro de las aulas, pues un nuevo informe de Sapiens Research, consultora especializada en análisis académico, reveló que otras regiones del país han escalado posiciones, desplazando a la capital del primer lugar.

El mejor colegio de Colombia, donde enseñan inglés

De acuerdo con el más reciente ranking nacional de los mejores colegios en inglés, el Colegio Panamericano de Floridablanca (Santander) se quedó con el primer puesto en todo el país.

Le siguen el Colegio Campoalegre de Sopó (Cundinamarca) y el Colegio Camino Academy, este último como el mejor de Bogotá en esta área.

Estos son los mejores colegios en Bogotá, en inglés

El estudio, que evaluó 880 colegios y clasificó 202, analizó el desempeño de las instituciones en asignaturas clave como inglés, matemáticas y ciencias, utilizando los índices del Icfes 2025 y no exclusivamente las pruebas Saber 11.

En la capital, varios colegios se mantienen entre los más reconocidos por su excelencia bilingüe.

  1. Colegio El Camino Academy
  2. Colegio Bilingüe Buckingham
  3. Colegio Los Nogales
  4. Montessori British School
  5. Colegio San Jorge de Inglaterra
  6. Colegio Santa Francisca Romana
  7. Gimnasio Vermont
  8. Colegio San Mateo Apóstol
  9. Colegio Abraham Lincoln
  10. Colegio Anglo Colombiano.

El inglés, una herramienta para el futuro académico

Sapiens Research destacó que las instituciones con mejor desempeño comparten un enfoque en metodologías internacionales, intercambio cultural y certificaciones de idiomas.

Esto, según el informe, permite que los estudiantes “no solo aprendan inglés, sino que piensen en inglés”, lo que amplía sus oportunidades en universidades extranjeras y empresas globales.

