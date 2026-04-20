Ciudadanos podrán acceder a viviendas desde los 170 millones de pesos: estas son las opciones

Comprar vivienda en la capital ya no es solo una cuestión de metros cuadrados; hoy, los bogotanos buscan proyectos que garanticen una reducción en el costo de los servicios públicos y que estén integrados a los nuevos ejes de movilidad, como el corredor del Metro y las zonas de renovación urbana.

De acuerdo con las proyecciones de Camacol, para este año se espera un crecimiento en las ventas de entre el 5% y el 12%. Esta dinámica está impulsada principalmente por la entrega de proyectos que incorporan la Resolución 0194 de 2025, la cual exige estándares obligatorios de ahorro de agua y energía.

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Además, el mercado de vivienda usada —especialmente los apartamentos en zonas centrales como Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos— continúa mostrando una valorización robusta, consolidándose como activos seguros frente a la inflación controlada que vive el país.

Sin embargo, el segmento que mayor movimiento registra es el de la Vivienda de Interés Social (VIS). Con un déficit habitacional aún presente, la oferta se ha desplazado hacia sectores periféricos con alta conectividad y hacia planes de renovación donde el aprovechamiento del suelo es clave. Aquí es donde surge la gran oportunidad para miles de familias que buscan su primer inmueble.

Ciudadanos podrán acceder a vivienda desde los 170 millones

A pesar de la valorización general, todavía es posible encontrar opciones competitivas. Actualmente, existen proyectos de vivienda nueva, especialmente en modalidades de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y lanzamientos estratégicos en sectores de Bosa, Kennedy y Usme, con precios que arrancan desde los $170 millones.

Para acceder a estas unidades y lograr el anhelado cierre financiero, los ciudadanos cuentan con herramientas clave en 2026:

Programa Oferta Preferente: La Secretaría Distrital del Hábitat separa unidades de vivienda VIP y VIS para ofrecerlas a familias de menores ingresos. Los subsidios para este año pueden oscilar entre los $17.509.050 y los $52.527.150, dependiendo del perfil del hogar.

Subsidios de Cajas de Compensación: Instituciones como Compensar y Cafam mantienen activos sus subsidios para afiliados que ganen menos de 4 SMMLV. Para 2026, el tope para vivienda VIS en Bogotá se sitúa cerca de los $262 millones (150 SMMLV), lo que permite que una vivienda de $170 millones sea altamente financiable.

Mi Casa Ya: El programa nacional sigue siendo el eje para el subsidio a la cuota inicial y la cobertura a la tasa de interés, priorizando a hogares con niveles de Sisbén IV entre A1 y D20.

Para acceder a estas distintas opciones, los bogotanos o ciudadanos deben cumplir con varios requisitos claves.

El primero de ellos es no ser propietario de vivienda en el territorio nacional. Además de ello, la persona debe contar con un crédito hipotecario o leasing habitacional preaprobado.

Finalmente, para programas distritales, los ingresos del hogar no deben superar los $7.003.620 (equivalentes a 4 SMMLV de 2026).