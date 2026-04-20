Alcalde Alejandro Char denuncia un presunto plan de bandas criminales para atentar contra su vida

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dio a conocer una grave situación en sus redes sociales. Indicó que, de acuerdo con información suministrada por la Policía, habría un plan para asesinarlo.

“Colombia no puede retroceder. Hoy más que nunca, la seguridad nos preocupa profundamente y debe ser una prioridad nacional”, afirmó el alcalde al mencionar que el plan estaría organizado por bandas criminales.

Recompensa por los responsables

Char les hizo un llamado a las fuerzas militares y autoridades judiciales para que tomen cartas en el asunto y brinden garantías.

Gregorio Eljach, procurador general, emitió un mensaje expresando su solidaridad: “Les pido a las autoridades adoptar, con prontitud, todas las medidas que garanticen la protección de las personas amenazadas”.

De igual forma, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que se activaron las capacidades de inteligencia de la fuerza pública, contando con la articulación del Ministerio del Interior, Fiscalía y Unidad Nacional de Protección (UNP).

La primera medida es el ofrecimiento de hasta mil millones de pesos por información que ayude a ubicar a los responsables de la planeación. Además, Armando Benedetti, ministro del Interior, manifestó su rechazo y pidió que se activen los organismos de inteligencia.

Amenazas en época electoral

Teniendo en cuenta que el país está en época electoral, se han dado a conocer varios casos de amenazas, especialmente contra los candidatos. En Bucaramanga, por ejemplo, hubo vandalismo en la sede de campaña de Paloma Valencia.

Abelardo de la Espriella también ha recibido amenazas a través de canales digitales. Por su parte, Iván Cepeda afirmó que habría un plan para atentar contra su vida.

La Defensoría del Pueblo le solicitó a la Fiscalía actuar con celeridad para esclarecer los hechos en el menor tiempo posible. “En la medida en que el Gobierno nacional, el Estado en su conjunto y todas las campañas rechacen los hechos y tomen las medidas que están en sus manos, nadie podrá obtener réditos políticos a través de la violencia”, declaró.