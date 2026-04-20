Se movió la competencia y ya hay un participante en riesgo de ELIMINACIÓN en La Casa de los Famosos: esto pasó

Juan Carlos Arango se convirtió en el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

El actor, que hace unas semanas había manifestado que su ciclo en la competencia ya estaba cumplido y que quería retornar al mundo exterior, recibió el 2,22% de los votos.

En consecuencia, los participantes que quedaron en el top 9 de La Casa de los Famosos Colombia 2026 son los siguientes:

Alejandro Estrada. Juan Carlos Arango. Alexa Torrex. Tebi Bernal. Juanda Caribe. 'Campanita'. Valentino Lázaro. Mariana Zapata. Beba de la Cruz.

Sin embargo, tras la última eliminación, ya hay un participante en la placa de nominación de La Casa de los Famosos Colombia 2026. ¿Quién es?

Alejandro Estrada fue enviado a la placa de nominación de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Cuando Juan Carlos Arango conoció el veredicto y se reencontró con Marcelo Cezán y Carla Giraldo, tomó la decisión de poner a Alejandro Estrada en riesgo de eliminación.

El argumento del actor es que él fue 'Calma' desde el primer momento y, en consecuencia, necesita favorecer a su equipo.

"Voy a dejar en placa a Alejo porque yo soy de la otra habitación desde que llegué, así me hayan cogido de pin pon", comenzó planteando 'Juancho'.

"No es Alexa la más fuerte ahí, sino que es Alejo, entonces hay que ayudar a mi equipo y él tiene que quedar en placa", añadió.

¿Cómo fue la reacción de Juan Carlos Arango tras quedar eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Apenas Juan Carlos Arango escuchó el veredicto, se emocionó al máximo.

El reconocido actor sonrió, le agradeció al Canal RCN por la oportunidad y describió su paso por el reality como una experiencia gratificante y enriquecedora.

Además, en medio de risas, les dijo a Carla Giraldo y a Marcelo Cezán que estaba feliz porque "había podido salir vivo de la competencia" que se ha puesto tensa semana a semana.