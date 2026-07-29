De carros a escuelas: así iluminan el campo con baterías usadas

Mientras en las grandes ciudades la energía es un hecho, millones de colombianos en el campo viven a oscuras. Para cambiar esta realidad, una innovadora iniciativa transforma baterías usadas de carros eléctricos en sistemas de almacenamiento solar, llevando luz y esperanza a escuelas rurales.

La profunda brecha energética en las zonas rurales de Colombia

El acceso a servicios básicos sigue siendo uno de los mayores retos de infraestructura e igualdad en el país. Según las estimaciones oficiales del Plan Indicativo de Expansión de Cobertura (PIEC) de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), alrededor de 1,32 millones de hogares en Colombia presentan un déficit de energía. El dato más alarmante de este reporte indica que más del 80 % de estas familias se encuentran en zonas rurales alejadas , lugares donde la red eléctrica tradicional nunca ha llegado.

Esta situación de aislamiento geográfico obliga a comunidades enteras a lidiar con carencias extremas. En algunos casos, los habitantes pasan hasta 72 horas seguidas sin acceso al servicio eléctrico, lo que representa 20 veces más tiempo en la oscuridad en comparación con un residente promedio de las ciudades.

¿Cómo es la segunda vida de las baterías de vehículos eléctricos?

Frente a este panorama de desigualdad estructural, la marca automotriz Volvo Cars, representada por Astara en el país, decidió ampliar su proyecto #RetoIluminaColombia 2.0. Esta iniciativa de economía circular da una segunda vida a las baterías en desuso de sus vehículos electrificados. En lugar de desecharse, estas piezas tecnológicas se repotencian para convertirse en sistemas de almacenamiento de energía solar de alta eficiencia destinados al campo.

Tal como lo asegura Nicolás Olarte, gerente de Posventa de Volvo Cars Colombia, se entendió que una batería no muere cuando deja de impulsar un automóvil, sino que puede ser reestructurada de forma segura para brindar un suministro eléctrico estable a quienes más lo necesitan.

El impacto social: escuelas y comedores beneficiados en el Valle

El impacto de esta tecnología ya es una realidad palpable que está transformando territorios. Tras haber beneficiado inicialmente a las mujeres de la ecoaldea Nashira en 2025, el programa se expandió a dos puntos críticos del Valle del Cauca. El primero de ellos es la Institución Educativa de Desarrollo Rural La Selva, en Ginebra, donde 30 estudiantes de primaria hoy superan las barreras de la desigualdad monetaria gracias a la nueva disponibilidad energética.

El segundo punto es el comedor comunitario de Tienda Nueva, ubicado en Palmira, el cual ahora puede brindar alimentación constante a más de 50 personas. La energía ininterrumpida posibilita acciones vitales que antes eran impensables: permite a los niños estudiar durante la noche, ayuda a conservar los alimentos de manera segura, fortalece la seguridad alimentaria y fomenta oportunidades económicas locales.

Más que luz: empoderamiento comunitario y apoyo de celebridades

Para garantizar que el proyecto sea sostenible a largo plazo, la iniciativa no se limita a la instalación técnica. En alianza con Dynamo, se han impulsado rigurosos procesos de capacitación y liderazgo para que las propias comunidades administren sus nuevos sistemas energéticos.