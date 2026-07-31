Prosperidad Social anunció fechas de agosto para entregar Renta Ciudadana y Renta Joven

El Departamento de Prosperidad Social anunció en los últimos días el cronograma de pagos para el mes de agosto de los distintos programas de Renta Ciudadana, Colombia Mayor y Renta Joven.

De acuerdo con la entidad, para el programa de Colombia Mayor, se avanza con la entrega de los recursos correspondientes al sexto ciclo, que inició el 29 de julio y se extenderá hasta el 19 de agosto. El séptimo ciclo está programado para el 31 de agosto.

Por su parte, Renta Ciudadana iniciará la entrega de los recursos correspondientes al cuarto ciclo a partir del 21 de agosto. Renta Joven dará inicio al cuarto ciclo el 31 de agosto.

Link oficial para consultar los pagos de estos subsidios en Colombia

Desde el DPS también se enfatizó los canales oficiales para consultar el tema de pagos de estos subsidios en el país.

Página web: prosperidadsocial.gov.co o https://onx.la/PSGOV

Canal de contenido de WhatsApp: https://onx.la/chwp.

Presentar una PQRSDF (petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia, felicitación) por medio del formulario web: https://onx.la/delta1.

Gerencias regionales: https://prosperidadsocial.gov.co/en-los-territorios/.

Requisitos para acceder a los programas de Renta Ciudadana, Renta Joven y Colombia Mayor

Colombia Mayor

Nacionalidad y residencia: Ser colombiano y haber vivido en el país los últimos 10 años.

Edad: Tener mínimo tres años menos de la edad de pensión por vejez (54 años para mujeres, 59 para hombres).

Ingresos: Carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir.

Sisbén: Estar clasificado en los grupos A, B o C hasta el subgrupo C1. [1]

Renta Ciudadana

Focalización: Estar registrado en el Sisbén vigente, con máxima prioridad en el grupo A (pobreza extrema).

Hogares: Prioriza unidades familiares con jefatura monoparental y niños en primera infancia.

Corresponsabilidad: Cumplir con la firma y aceptación de las actas de compromiso y compromisos de salud y educación definidos por el programa.

Renta Joven

Edad: Tener entre 14 y 28 años.

Educación media: Estar graduado como bachiller (11°) y registrado en sistemas oficiales.

Educación superior: Estar matriculado en niveles técnico, tecnólogo o universitario en el SENA o Instituciones de Educación Superior habilitadas. No tener título profesional previo.

Focalización: Estar en el Sisbén con clasificación de pobreza o vulnerabilidad, o en listados censales indígenas