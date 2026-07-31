Anuncian descuentos de hasta un 40% en facturas de energía para hogares que ahorren durante El Niño

El Ministerio de Minas y la Comisión de Regulación de Energía y Gas habrían estado trabajando en una serie de medidas que “premian el ahorro y castigan el derroche para proteger la seguridad energética del país” durante El Niño que, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) habría iniciado en junio y podría extenderse hasta finales de 2026 o inicios de 2027.

Proyectado a convertirse en El Niño más intenso registrado desde 1950, preocupa la carga que este fenómeno podría tener sobre el sistema eléctrico de la nación.

Con esto en mente, el Gobierno determinó que descuentos y cargos extra se van a aplicar durante la temporada de sequía y altas temperaturas para promover un consumo responsable entre los hogares colombianos.

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Descuentos y cargos extra en la factura de energía por el fenómeno de El Niño:

El paquete de medidas que, de acuerdo con el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quedará en firme en los próximos días contempla descuentos de hasta un 40% en la factura de energía de hogares que logren reducir su consumo desde un tercio en adelante:

“Las nuevas disposiciones regulatorias establecen un programa nacional de incentivos al uso eficiente de la energía eléctrica para reducir la demanda durante períodos de estrechez energética y proteger la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional”.

Por el contrario, los hogares que superen el consumo de referencia tendrán un cobro adicional, que se verá reflejado en la factura de energía. “Por ejemplo, un usuario que incremente su consumo en un 30 % pagará un 30 % adicional sobre ese sobreconsumo”, explicó la cartera de Minas y Energía, en un comunicado de prensa.

¿Un nuevo marco regulatorio para activar medidas extraordinarias?

El ministro Palma explicó que el nuevo marco regulatorio permite al país estar mejor preparado ante el fenómeno de El Niño, beneficiando por igual a las familias con un consumo responsable y a la nación.

Además, reveló que el Gobierno “dejará establecido un marco regulatorio permanente que permitirá activar de manera inmediata medidas extraordinarias cuando el sistema enfrente períodos de estrechez energética, sin necesidad de expedir nuevas resoluciones cada vez que se presente una contingencia climática”.