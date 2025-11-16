Wallib impulsa el uso diario de criptomonedas y proyecta expansión regional

Wallib, la fintech colombiana que conecta el mundo cripto con la vida cotidiana, continúa consolidándose como uno de los actores más dinámicos del ecosistema financiero digital en América Latina. Su plataforma permite comprar, vender y usar stablecoins y criptomonedas de manera simple, rápida y segura, con el objetivo de que estos activos se integren a la vida diaria de cualquier usuario.

En menos de dos años, la compañía superó los USD 500 millones en volumen de transacciones, una cifra que refleja la confianza del público colombiano en soluciones basadas en tecnología blockchain. Con presencia nacional y un equipo en expansión de 20 colaboradores, Wallib se ha posicionado como un referente de accesibilidad e innovación en pagos digitales.

“Nuestra misión es hacer que las criptomonedas dejen de ser algo lejano o complejo y se conviertan en una herramienta cotidiana para pagos, ahorro y envío de dinero. Queremos que cualquier persona pueda usarlas tan fácil como hoy usa su cuenta bancaria o su billetera digital”, afirmó Cristian Peñaranda, CEO de Wallib.

Una propuesta para usar cripto sin complicaciones

Wallib ha logrado diferenciarse con un portafolio de servicios que busca masificar el uso práctico de activos digitales:

Recargas y retiros inmediatos en moneda local.

Pagos y transferencias instantáneas sin intermediarios.

Cashback en bitcoin y stablecoins para incentivar el uso cotidiano.

Integración con comercios y pagos en establecimientos de cualquier parte del mundo.

Tarjeta física y digital gratuita, en la que el usuario puede alojar bitcoins, dólares y pesos, con un 1% de cashback en bitcoin por cada compra.

Cuentas en dólares y euros, que facilitan la gestión de divisas para quienes trabajan o reciben ingresos en el exterior.

Este enfoque ha impulsado la adopción de criptomonedas más allá de la especulación, permitiendo que trabajadores remotos, freelancers, negocios digitales y usuarios que buscan alternativas financieras rápidas y confiables integren estos activos a su día a día.

Expansión internacional y metas a cinco años

Tras superar sus metas de crecimiento, Wallib proyecta duplicar el número de usuarios activos y aumentar en 300% el volumen de transacciones. Su plan a cinco años apunta a convertir a la plataforma en líder de pagos y remesas con criptomonedas en Latinoamérica, con expansión hacia México, Perú y Centroamérica, y la ambición de multiplicar por diez su base de usuarios.

Entre los proyectos en desarrollo se encuentran:

Alianzas estratégicas con comercios y plataformas de pago internacionales.

Nuevas herramientas de gamificación financiera con recompensas dinámicas.

Integración de remesas internacionales con stablecoins, con costos reducidos y envíos en tiempo real, una solución clave para migrantes y familias que envían dinero al exterior.

Con una visión centrada en democratizar el acceso a servicios financieros modernos y confiables, Wallib avanza para liderar la transformación de los pagos digitales y fortalecer el papel de Colombia como uno de los hubs cripto más importantes de la región.