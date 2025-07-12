Mujer terminó asesinada tras un simple tropiezo con una joven dentro de un local en Magangué

En el departamento de Bolívar, más específicamente en Magangué, se registró un crimen que surgió de un hecho mínimo y terminó en una tragedia mortal dentro de un establecimiento del barrio San Pablo.

Lo que empezó como un tropiezo accidental en un espacio público desencadenó una agresión que, según las autoridades, involucró la participación conjunta de tres mujeres que actuaron con violencia desproporcionada.

Mujer fue asesinada dentro de un local en Magangué

La Fiscalía General de la Nación reveló que Kimberlys Esther Audor Arrieta, Keila Margarita Pedraza Jiménez y Elis María Vargas Acosta fueron presentadas ante un juez de control de garantías en Magangué, donde se les imputó el delito de homicidio agravado por su presunta participación en el asesinato de una joven de 21 años. Ninguna de las señaladas aceptó los cargos.

Los hechos, registrados el 30 de noviembre, tuvieron lugar dentro de un establecimiento público del barrio San Pablo. Allí, la víctima se encontraba en compañía de sus familiares cuando, al dirigirse al baño, se tropezó accidentalmente con Esther Audor Arrieta.

La joven se disculpó de inmediato, pero la reacción fue agresiva y desbordada.

¿Cómo fue el ataque contra la joven dentro de un local en Magangué?

De acuerdo con la Fiscalía, Esther Audor Arrieta inició el ataque golpeándola con una botella, mientras que las otras dos mujeres habrían intervenido sujetando a la joven para evitar que pudiera defenderse.

En medio de la riña, la víctima recibió una herida con un objeto cortopunzante que terminó siendo mortal.

La joven fue trasladada a un centro de atención cercano, pero falleció antes de recibir atención médica, debido a la gravedad de la lesión ocasionada durante la agresión.

Finalmente, la Policía capturó a las tres mujeres después del hecho, y un juez determinó que deben permanecer bajo medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario de Cartagena mientras avanza el proceso penal.