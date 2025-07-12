CANAL RCN
Colombia

Mujer terminó asesinada tras un simple tropiezo con una joven dentro de un local en Magangué

Tres mujeres fueron judicializadas por el homicidio.

Asesinatos en Bogotá.
Asesinatos en Bogotá. Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 07 de 2025
01:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En el departamento de Bolívar, más específicamente en Magangué, se registró un crimen que surgió de un hecho mínimo y terminó en una tragedia mortal dentro de un establecimiento del barrio San Pablo.

Niña de 7 años fue asesinada por su propio padre en Soledad: el hombre intentó quitarse la vida
RELACIONADO

Niña de 7 años fue asesinada por su propio padre en Soledad: el hombre intentó quitarse la vida

Lo que empezó como un tropiezo accidental en un espacio público desencadenó una agresión que, según las autoridades, involucró la participación conjunta de tres mujeres que actuaron con violencia desproporcionada.

Mujer fue asesinada dentro de un local en Magangué

La Fiscalía General de la Nación reveló que Kimberlys Esther Audor Arrieta, Keila Margarita Pedraza Jiménez y Elis María Vargas Acosta fueron presentadas ante un juez de control de garantías en Magangué, donde se les imputó el delito de homicidio agravado por su presunta participación en el asesinato de una joven de 21 años. Ninguna de las señaladas aceptó los cargos.

Los hechos, registrados el 30 de noviembre, tuvieron lugar dentro de un establecimiento público del barrio San Pablo. Allí, la víctima se encontraba en compañía de sus familiares cuando, al dirigirse al baño, se tropezó accidentalmente con Esther Audor Arrieta.

La joven se disculpó de inmediato, pero la reacción fue agresiva y desbordada.

¿Cómo fue el ataque contra la joven dentro de un local en Magangué?

De acuerdo con la Fiscalía, Esther Audor Arrieta inició el ataque golpeándola con una botella, mientras que las otras dos mujeres habrían intervenido sujetando a la joven para evitar que pudiera defenderse.

Salió a la luz nuevo video desde otro ángulo del asesinato de Jean Claude Bossard en Bogotá
RELACIONADO

Salió a la luz nuevo video desde otro ángulo del asesinato de Jean Claude Bossard en Bogotá

En medio de la riña, la víctima recibió una herida con un objeto cortopunzante que terminó siendo mortal.

La joven fue trasladada a un centro de atención cercano, pero falleció antes de recibir atención médica, debido a la gravedad de la lesión ocasionada durante la agresión.

Finalmente, la Policía capturó a las tres mujeres después del hecho, y un juez determinó que deben permanecer bajo medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario de Cartagena mientras avanza el proceso penal.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Interpol

No es la primera muerte: el antecedente de talio que complica aún más a la fugitiva Zulma Guzmán

Junior de Barranquilla

Accidente de tránsito enluta a Junior de Barranquilla: falleció la madre de Guillermo Celis

Vía al Llano

¿Cómo funcionará el reversible en la vía Bogotá - Villavicencio este 8 de diciembre?

Otras Noticias

Reforma Laboral

Fecha exacta en la que comenzará el pago de horas nocturnas desde las 7 p.m. en 2026

Conozca a partir de cuándo empezará a regir una de los artículos estipulados en la reforma laboral.

Mercado de Fichajes

Oficial: Millonarios anunció a su segundo refuerzo para 2026

A través de sus medios oficiales, Millonarios confirmó la contratación de un nuevo refuerzo para la próxima temporada.

Francia

Este lugar ofrecerá 1.000 euros a mujeres que den a luz para salvar su unidad de maternidad

Londres

Jóvenes fueron detenidos por lanzar comida a la vitrina que protege las joyas de la corona británica: ¿por qué lo hacían?

Shakira

La tremenda 'mechoneada' que le pegaron a Shakira en uno de sus conciertos: video