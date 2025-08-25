Las únicas zonas de Bogotá donde es permitido andar a 60 km/h: vehículos que aplican
En Bogotá, solo ciertos vehículos pueden circular a 60 km/h y únicamente en corredores específicos autorizados por la Secretaría de Movilidad.
El límite de velocidad en zonas urbanas de Colombia es de 50 km/h para la mayoría de vehículos, según el Código Nacional de Tránsito.
Sin embargo, existen excepciones contempladas en la Ley 1239 de 2008, que permiten a algunos automotores circular hasta a 60 km/h, siempre y cuando no se trate de zonas escolares o residenciales, donde el máximo es de 30 km/h.
En Bogotá, esta autorización no aplica de manera general, sino en situaciones muy específicas que benefician principalmente al transporte público masivo.
Transporte público masivo: el único autorizado en Bogotá
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, solo los vehículos de transporte público masivo tienen permitido transitar a 60 km/h, y únicamente en carriles o calzadas de uso exclusivo.
Esto significa que los particulares y motocicletas deben seguir respetando el límite de 50 km/h en vías urbanas.
Los tramos autorizados para el transporte público masivo son:
- Calle 26 (Avenida El Dorado)
- Autopista Norte
- Carrera 7 entre calles 93 y 95
- Autopista Sur, desde la carrera 74G hasta el límite con Soacha.
Fuera de estas excepciones, los conductores deben respetar la norma general.
Vehículos de servicio público y de carga: lo que dice la ley
La Ley 1239 de 2008 establece que en todo el país, los vehículos de servicio público, de carga y transporte escolar pueden circular hasta a 60 km/h en zonas urbanas, siempre que no sea en sectores residenciales o escolares.
Sin embargo, en el caso de Bogotá, esta disposición se aplica únicamente a las condiciones mencionadas por las autoridades distritales.
Así las cosas, aunque existen excepciones legales, la mayoría de vehículos en Bogotá no puede superar los 50 km/h. Las autoridades recuerdan que la reducción de velocidad ha sido clave para disminuir la accidentalidad y proteger la vida en la capital.