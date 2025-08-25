CANAL RCN
Economía

Las únicas zonas de Bogotá donde es permitido andar a 60 km/h: vehículos que aplican

En Bogotá, solo ciertos vehículos pueden circular a 60 km/h y únicamente en corredores específicos autorizados por la Secretaría de Movilidad.

Fotomultas por omitir pico y placa.
Foto: Secretaría de Movilidad.

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
02:49 p. m.
El límite de velocidad en zonas urbanas de Colombia es de 50 km/h para la mayoría de vehículos, según el Código Nacional de Tránsito.

Sin embargo, existen excepciones contempladas en la Ley 1239 de 2008, que permiten a algunos automotores circular hasta a 60 km/h, siempre y cuando no se trate de zonas escolares o residenciales, donde el máximo es de 30 km/h.

En Bogotá, esta autorización no aplica de manera general, sino en situaciones muy específicas que benefician principalmente al transporte público masivo.

Transporte público masivo: el único autorizado en Bogotá

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, solo los vehículos de transporte público masivo tienen permitido transitar a 60 km/h, y únicamente en carriles o calzadas de uso exclusivo.

Esto significa que los particulares y motocicletas deben seguir respetando el límite de 50 km/h en vías urbanas.

Los tramos autorizados para el transporte público masivo son:

  • Calle 26 (Avenida El Dorado)
  • Autopista Norte
  • Carrera 7 entre calles 93 y 95
  • Autopista Sur, desde la carrera 74G hasta el límite con Soacha.

Fuera de estas excepciones, los conductores deben respetar la norma general.

Vehículos de servicio público y de carga: lo que dice la ley

La Ley 1239 de 2008 establece que en todo el país, los vehículos de servicio público, de carga y transporte escolar pueden circular hasta a 60 km/h en zonas urbanas, siempre que no sea en sectores residenciales o escolares.

Sin embargo, en el caso de Bogotá, esta disposición se aplica únicamente a las condiciones mencionadas por las autoridades distritales.

Así las cosas, aunque existen excepciones legales, la mayoría de vehículos en Bogotá no puede superar los 50 km/h. Las autoridades recuerdan que la reducción de velocidad ha sido clave para disminuir la accidentalidad y proteger la vida en la capital.

