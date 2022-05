Jurados de votación: cómo fueron designados y fechas de capacitación

La Registraduría Nacional dio a conocer el proceso de designación para los nuevos jurados de votación, que servirán durante la jornada de elecciones presidenciales programada para el próximo 29 de mayo.

En esta oportunidad, la entidad priorizó a aquellas personas postuladas por las agrupaciones políticas y las campañas presidenciales que participarán en los comicios. Además, se tuvieron en cuenta, como es costumbre, las listas presentadas por empresas privadas, entidades públicas, universidades y demás instituciones educativas.

Dicho esto, fueron seleccionados 690.367 jurados de votación, de los cuales 86.932 son remanentes, para participar de las elecciones presidenciales 2022 y garantizar “el normal desarrollo de los comicios en las mesas de votación del próximo 29 de mayo”.

Por su parte, el registrador nacional, Alexander Vega, recalcó que en esta oportunidad “prevaleció la experiencia” de los jurados en campañas, partidos y temas académicos; además, garantizó que “ninguna mesa del país quedará homogénea”.

Además, Vega indicó que en cada mesa habrá designado un jurado de cada campaña, con lo que se busca asegurar la transparencia, uno de los temas más controvertidos durante las pasadas elecciones legislativas.

¿Cuándo son las capacitaciones?

Las personas que sean designadas como jurados de votación, deben asistir obligatoriamente al llamado de la Registraduría pues, de no hacerlo, pueden someterse a una multa de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes.

Asimismo, si la inasistencia o el abandono de las funciones como jurado se presentan de manera injustificada, los servidores públicos pueden ser destituidos de su cargo laboral.

Para evitar este tipo de sanciones, los colombianos pueden consultar a través de la página de la Registraduría si fueron designados como jurados de base o remanentes para el próximo 29 de mayo.

De ser así, deben estar atentos para asistir a las capacitaciones programadas entre el 12 y 27 de mayo, que se llevarán a cabo en puntos específicos de todo el país en horarios de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., de 10:0 a.m. a 12:00 p.m., de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.