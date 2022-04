Carlos Negret, miembro del Nuevo Liberalismo, se une a campaña de Federico Gutiérrez

A través de su cuenta de Twitter el exdefensor del Pueblo y excandidato al Senado por el Nuevo Liberalismo, Carlos Negret, anunció su adhesión a la campaña del candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez.

Negret aseguró que había sido invitado por Gutiérrez y su fórmula vicepresidencial, Rodrigo Lara Sánchez, como un gesto para “aproximarse a sectores políticos y ciudadanos en la defensa de los derechos humanos, las regiones, los recursos naturales y la democracia”.

Además, indicó que aceptaba la alianza pues reconoce en ellos los principios de la empatía, el trabajo en equipo y la tolerancia, apostando también por una política personal “con el pluralismo”.

"El futuro próspero, justo, en paz y estable que soñamos para Colombia, no lo vamos a alcanzar si no es dialogando entre distintos; buscando en las diferencias las oportunidades y promoviendo la comprensión mutua como un objetivo para resolver tantos conflictos no resueltos", agregó.

Recibo esta invitación como un gesto de @FicoGutierrez y @Rodrigo_LaraS para aproximarse a sectores políticos y ciudadanos que encontramos en la defensa de los derechos humanos, las regiones, los recursos naturales y la democracia, la agenda central del país. — Carlos Negret (@NegretCarlosA) April 5, 2022

Respuesta del Nuevo Liberalismo

Por su parte, Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo, envió un mensaje contundente a través de sus redes sociales, asegurando que la postura de Negret no representa los intereses del partido que, en un principio, había anunciado su apoyo a la candidatura del exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo.

Asimismo, enfatizó en que “todo aquel que no siga la línea de los compromisos del Nuevo Liberalismo, la Coalición de la Esperanza y Sergio Fajardo, no puede reclamar vocería ni representación alguna” del partido.

Galán también aseguró que el Tribunal de Garantías del Nuevo Liberalismo será el encargado de evaluar la conducta de Negret y dar un veredicto siguiendo los estatutos del partido y el acuerdo suscrito por los miembros de la Coalición Centro Esperanza.

Finalmente, el mensaje de Juan Manuel Galán fue claro al insistir en que Sergio Fajardo es el “único candidato” para el Nuevo Liberalismo, por ser “el que mejor interpreta el ideario del partido y de Luis Carlos Galán”.