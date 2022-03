Confirman más de 400.000 intentos de ciberataques a la Registraduría

El Registrador Nacional Alexander Vega, confirmó que en los últimos siete días ha habido más de 400.000 intentos de ataque cibernético a la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Reitera que las paginas no tienen información ni base de datos. Los votos están físicamente, digitalizados. No ha habido hackeo.

Por otro lado, confirmó que el proceso electoral está garantizado con 210.000 hombres de la fuerza pública. El jueves a las 6:00 de la tarde se cierran los seis puntos de frontera abriendo de nuevo el domingo 13 de marzo a las 11:59 pm.

Amenazas desde distintos lugares

Asimismo, según lo publicado por Semana, Vega señaló que los ataques cibernéticos podrían provenir de territorios como Venezuela, China, Nicaragua e incluso Rusia, desde donde podrían pretender dar la impresión de que los servicios de la Registraduría están caídos durante las jornadas electorales.

Frente al tema, el presidente Iván Duque habría resaltado que los ataques no serían parte de planes orquestados por los gobiernos de dichos países, sino que los hackers podrían ser originarios de dichos territorios, tal y como afirmó Semana.

Entretanto, el registrador aclaró que “está garantizada toda la logística para un normal desarrollo de las elecciones del 13 de marzo, incluso en las zonas más apartadas del país”, durante una intervención desde el Centro Operacional Electoral, CODI.

A partir de este domingo, los colombianos que residen en el exterior podrán iniciar su tarea de sufragio para Congreso de la República y consultas interpartidistas, en los Consulados correspondientes u oficinas delegadas para tal misión.

Además, más de 720.000 jurados se encuentran en etapa de preparación para apoyar los comicios del próximo 13 de marzo, en donde el país elegirá a los nuevos representantes del poder legislativo y a los candidatos únicos de las consultas que podrán disputarse la Presidencia en mayo.