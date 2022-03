Colombiana denunció supuesta suplantación de identidad en votaciones en Canadá

En el exterior ya iniciaron las votaciones para el Congreso y consultas interpartidistas, y con ello se conocieron las primeras denuncias de colombianos residentes en otros países que aseguraron haber sido víctimas de suplantación de identidad o inducción al voto por parte de los jurados.

En contexto: Se abren los primeros puestos de votación para colombianos residentes en el exterior

El caso de una mujer colombiana en Montreal, Canadá, encendió las alarmas en la Registraduría Nacional y el CNE, luego de que manifestara que uno de sus familiares no pudo votar porque alguien más ya lo había hecho con su número de cédula.

“La representante de la Registraduría lo único que nos dice es no se puede hacer nada porque fue un error del jurado, eso no se justifica. No se justifica que simplemente nos digan que fue un error y se quede así… Votan por uno y no hay nada que hacer”, dijo la mujer afectada.

Ante la situación, el Consejo Nacional Electoral empezó a investigar la denuncia y envió una carta a la Cancillería recordando la tarea de los cónsules y personal diplomático de hacer vigilancia electoral.

Lea, además: Recomendaciones de la Registraduría para la jornada electoral del domingo 13 de marzo

Registraduría pide verificar labor de jurados en el exterior

Mediante una carta dirigida a la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, la Registraduría Nacional se refirió a las denuncias presentadas durante los últimos días por parte de los colombianos residentes en el exterior que se han acercado a las mesas consulares para ejercer su derecho al sufragio en esta jornada electoral.

En algunos casos, los votantes han hecho saber que los jurados estarían realizando acciones indebidas para instarlos a votar por determinada consulta interpartidista. Ante esto, la Registraduría ha solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores, pedir a los embajadores y cónsules de cada país llevar a cabo un seguimiento al ejercicio de los jurados, con el fin de evitar cualquier actuación que se aleje de las funciones legales que se les confieren con el cargo.

De no cumplir con lo estipulado por la Registraduría y por el decreto que establece las responsabilidades jurídicas de embajadores, cónsules y jurados durante la temporada electoral, podrían obtener sanciones establecidas por la ley.

Vea también: Así se reparten las curules en el Congreso una vez contabilizados los votos