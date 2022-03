El fuerte vainazo que le envió Fico a Petro por su ausencia en los debates

Gustavo Petro generó una división marcada en las redes sociales. Decidió no volver a ningún debate presidencial por la irregularidad que hubo en el conteo de los votos del pasado domingo 13 de marzo para el Senado y la Cámara.

“Suspendo mi presencia en debates electorales hasta que se garantice la transparencia del voto. Actuaremos con prudencia máxima y pedimos a las veedurías internacionales actuar con prontitud. En este momento no hay cadena de custodia transparente sobre los votos ya escrutados. Una realidad, estamos prácticamente en una segunda vuelta”, aseguró Petro en su cuenta de Twitter.

La acusación de Fico a Petro

En medio del Gran Debate de Noticias RCN, el candidato del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, afirmó que la ausencia de Gustavo Petro desistió de participar en los debates presidenciales, porque nadie le cree.

“La democracia no está en riesgo en ninguno de nosotros, la democracia está en riesgo con Petro, no viene (al debate), porque Colombia no le cree sus mentiras, sabe que no puede perder más apoyos, luego de sus mentiras con las pensiones y la salud”, comentó Gutiérrez.

“Petro no vino, pero parece que tiene un vocero aquí y es Sergio Fajardo”, añadió Gutiérrez.