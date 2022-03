Federico Gutiérrez reveló su reacción de que Óscar Iván Zuluaga desistiera de su candidatura

Óscar Iván Zuluaga renunció a la candidatura presidencial del partido de gobierno en Colombia, para sumarse al proyecto de candidatura de Federico Gutiérrez, luego de que el exalcalde de Medellín lograra una importante votación en las consultas del pasado domingo.

Después del importante anuncio por parte Zuluaga, las redes sociales tuvieron todo tipo de reacciones esperando el pronunciamiento de Federico Gutiérrez, a quien se adhirió el candidato del Centro Democrático.

Reacción de Federico Gutiérrez

Noticias RCN se comunicó con candidato a la Presidencia, quien afirmó que gratamente recibirá a Zuluaga a su proyecto, pero sin ningún tipo de condicionamiento.

“Óscar Iván me llamó cinco minutos antes de hacer el anuncio público. Me dijo que iba a desistir de su candidatura y que iba a adherir a mi candidatura sin ningún tipo de condicionamiento”, afirmó para las cámaras de Noticias RCN.

Revelando la llamada que tuvieron previamente al anuncio, Gutiérrez indicó: “Yo le agradecí y no le pedí mayores detalles. Hoy lo importante es que todos pensemos en el país. Esto no es un proyecto de izquierda, derecho o centro, esto es un proyecto de sentido común. Necesitamos a muchos sectores acompañando y no poniendo el país en riesgo”.

De igual manera, Federico afirmó que recibirá a todas las personas que quieran ser parte del proyecto, pero todos pensando en el país.

“Hay muchas personas que quieren acompañarme de diferentes partidos políticos, bienvenidos”, dijo.

“Ciudadanos del común como yo, que no tenemos partido que yo los invito a que consolidemos el proyecto pensando en el país”, agregó.

Finalmente, acerca de su posible fórmula vicepresidencial, el exmandatario de Medellín aseguró que junto a todo el Equipo por Colombia llegó a un acuerdo que seguirá al pie de la letra.

“Cuando nosotros armamos la coalición de Equipo por Colombia hicimos un acuerdo de que quien ganara tendría la completa libertad de elegir su fórmula vicepresidencial y así lo haré. Tendré pocos días para tomar esta decisión”, concluyó.