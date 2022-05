La imponente fortuna de Rodolfo Hernández, que donaría su sueldo como presidente

Durante las últimas semanas el candidato presidencial Rodolfo Hernández ha repuntado en las diferentes encuestas de cara a las elecciones del próximo 29 de mayo y convencido de que podría llegar a la Casa de Nariño en primera vuelta, el ingeniero se ha comprometido a donar su salario en un eventual gobierno suyo.

A 10 días para que los colombianos elijan el próximo presidente, los diferentes candidatos continúan realizando campaña en las grandes ciudades del país y usando sus redes sociales para hacer anuncios importantes que podrían ayudar a convencer a más votantes de sus planes de gobierno.

Ese es el caso de Rodolfo Hernández, quien este miércoles se comprometió con los colombianos a donar la totalidad del salario como presidente de la República, con el fin de entregarlo a las personas más necesitadas del país.

“Hoy me comprometo a donar mi sueldo como presidente de la República y a entregárselo a los más necesitados. Yo no necesito plata porque esa ya la trabajé. Lo que quiero es devolverles a los colombianos un poco de lo que me han dado”, indicó en un video publicado en sus redes sociales.

Salario del presidente

Actualmente, el salario asignado al presidente de Colombia es de $ 34,3 millones.

Fortuna de Rodolfo Hernández

El exalcalde de Bucaramanga se ha comprometido con total tranquilidad a donar mensualmente los más de 34 millones de pesos, ya que cuenta con una imponente fortuna en su haber.

Hernández es ingeniero y desde 1971 fundó, junto con los comerciantes de Zapatoca, Guillermo Gómez Serrano y Abelardo Serrano Otero la empresa constructora H.G, (Hernández Gómez y Cía. Ltda.), llevando a cabo obras, principalmente de interés social, en Piedecuesta, Floridablanca y Bucaramanga.

El mismo candidato hace algunos meses ha confirmado su poderío económico en una entrevista con Semana. Recordando que su salario como alcalde de Bucaramanga también lo donó a los jóvenes necesitados.

“Está protocolizado (SIC) las declaraciones de renta de mí familia, la mía y de las empresas en la Secretaría General de la Alcaldía de Bucaramanga, porque yo creo que la gente tiene que saber de dónde provienen los ingresos del alcalde. Cuánto tiene, si viene a hacer negocios, si se va robar el presupuesto público para enriquecerse. Pues le digo de frente: 100 millones de dólares. Esa es mi fortuna”, dijo el candidato.

Al nombre de Rodolfo Hernández, aparecen nueve bienes. Uno de estos es la parcela 17 de un conjunto campestre en Lebrija (Santander), embargada por uno de los procesos abiertos en su contra de cuando fue alcalde de Bucaramanga.

Añadido a esto, tiene un apartamento y un local en Bucaramanga. Sin embargo, mayor parte de sus bienes y de su familia están a nombre de HG Constructora S.A., HG Inmobiliaria, HG constructora LLC (con sede en Florida) y Valores Inmobiliarios HG S.A. Bajo el nombre de esta última adquirió un apartamento en Bogotá por 4.250’000.000 de pesos en la zona del parque del Chicó al norte de la capital.