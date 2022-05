Rodolfo Hernández y el éxito de su campaña en redes sociales

Rodolfo Hernández pasa por su mejor momento en la lucha por quedarse con la Presidencia de Colombia, pues en las últimas encuestas, a tan solo nueve días de las elecciones, marca un 21% de aprobación entre los votantes, estando así muy cerca de Federico Gutiérrez, lo cual lo hace ser una fuerte opción para llegar a un posible escenario de segunda vuelta.

El ‘Ingeniero’, como popularmente se le conoce, se ha convertido en un fenómeno político gracias a su estrategia digital; de hecho, muy pocas veces se le ha visto en plaza pública, no cuenta con el apoyo de partidos políticos y su discurso no representa ninguna orilla ideológica, incluso, para el exalcalde de Bucaramanga no fue una opción participar en una consulta ya que necesitaba de una organización política de la cual él carece.

“En las encuestas se ve que hay dos posturas sólidas con unos votos firmes y él tiene un voto que puede ser maleable y que se puede ir para donde él… Rodea siempre el tema de la corrupción y eso genera mucha conexión”, dijo Pedro Viveros, analista político.

Y es que el ‘Ingeniero’ le ha apostado a las redes sociales, incluso, él mismo se autodenomina el rey del Tik Tok, creando un personaje singular.

“Es la construcción de un personaje imaginario que está por encima del bien y del mal, que no necesita dinero”, señaló Miguel Jaramillo, analista político.

La estrategia digital de Rodolfo Hernández

La campaña de Rodolfo Hernández usa las redes sociales mejor que cualquier candidato, pues tanto su plan de gobierno y propuestas han sido de manera digital; hechos que hoy se reflejan en las encuestas.

Hernández se muestra caminando por la calle sin escoltas, como cualquier ciudadano, además, dice sin miedo que es millonario y que por eso no necesita robar, prometiendo así acabar con lo que la gente repudia.

“Se muestra como un viejito bonachón, millonario, que de alguna manera dice las cosas de frente”, manifestó Rodrigo Pombo, analista político.

El ‘Ingeniero’, con su irascible carácter, posicionó una campaña que ahora lo marca como uno de los más opcionados para quedarse con la Presidencia.