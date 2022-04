Presos que se reunieron con hermano de Petro sí preguntaron por rebaja de penas

En los días recientes mucho se ha hablado del “perdón social” que, según explicado por Gustavo Petro, se trata de una idea para la reconciliación social de aquellas personas que se han equivocado en sus vidas y no de una rebaja de penas, lo que ha generado una avalancha de críticas en contra del candidato presidencial del Pacto Histórico.

Sin embargo, Juan Fernando Petro, el hermano del candidato y quien fue el encargado de generar toda esta polémica al tener una reunión en la cárcel La Picota, de Bogotá, con el exsenador Iván Moreno, avivó esta polémica asegurando que él y otros presos sí preguntaron por una rebaja de penas en esta idea del “perdón social”.

Juan Fernando Petro y el perdón social

Según Revista Semana, Juan Fernando Petro no solo se reunión con Iván Moreno, condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá, sino que también lo hizo con Álvaro el ‘Gordo’ García, quien está en la cárcel por la masacre de Macayepo.

Fue el mismo hermano de Petro el encargado de hablar con el medio citado sobre el “perdón social” y la forma en la que los carcelarios lo están viendo, corroborando que sí preguntaron por una rebaja de penas, como tanto se le ha criticado al candidato presidencial.

“Me preguntaron qué significaba el concepto de perdón social. Eso fue parte de la conversación y el eje central de la conversación sobre derechos humanos. Y claro, ese es un tema que les interesa, porque las dos palabras están significando una segunda oportunidad, de reconciliación pacífica entre todos los colombianos. De eso se trata el tema, ya lo hablará Gustavo con mayor amplitud”, comenzó diciendo.

Y continuó: “De la parte del perdón social que los motiva es saber si podría haber para ellos, desde el punto de vista de ellos, una rebaja de penas, después de todo el proceso que ellos tienen”.

Y cuestionado sobre la posibilidad de si esas personas que están en la polémica preguntaron si Gustavo Petro subía al poder podían acceder al “perdón social”, dijo: “Sí, esa es su posición, claro que sí. Como seres humanos imagino la experiencia. Si yo me pregunto: llevo 15 años dentro de una cárcel, me voy a podrir en una cárcel, tal vez me muera en una cárcel, una cárcel tal como esta, que no humaniza, que no dignifica al ser humano, que no hay resiliencia, ni resignificación de sus experiencias al interior, sino que se convierte en una especie de agujero negro social, a través de lo cual nosotros, los éticamente superiores, los condenamos para siempre en ese agujero negro”.

La posición de Gustavo Petro y el “perdón social”

Gustavo Petro salió el pasado jueves a aclarar su propuesta de “perdón social”, asegurando que nunca se cambiarán penas por conseguir algún tipo de beneficio en su candidatura, como se le ha denunciado.

“En mi programa de gobierno no se contempla una reforma a la justicia basada en rebaja de penas para nadie. Hemos defendido al máximo la autonomía de la rama juridicial y empoderamiento. No está planteada ninguna amnistía ni indulto como ahora nos enrostran”, dijo Petro.

Además, el candidato de la izquierda rechazó enfáticamente los señalamientos que caen en su contra y afirmó que a esos corruptos que están capturados, él hizo por enviarlos a la cárcel.

“Rechazo la torpe idea de vincular la búsqueda de la reconciliación social a una rebaja de penas para corruptos, no en pesadillas se nos ocurre rebajar la pena a los corruptos, los queremos tener presos en la cárcel”, añadió.