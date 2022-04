"De tres, dos tenemos que renunciar": Ingrid Betancourt sobre las elecciones

En el marco de la carrera a la Presidencia este 2022, la candidata Ingrid Betancourt dijo en diálogo con Noticias RCN que estaría dispuesta a renunciar antes de la primera vuelta, esto tras conversaciones con Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández.

“Aquí, de tres, dos tenemos que renunciar. Yo estaría dispuesta a hacerlo con tal de darle una opción a Colombia (…) Si es Rodolfo de primeras, no tengo ningún problema, si es Sergio, me encantaría, no tengo ningún problema. Necesitamos unir a Colombia”, aseguró Betancourt.

#Atención | Ingrid Betancourt aseguró en entrevista con @NoticiasRCN que estaría dispuesta a renunciar a su candidatura para hacer alianza con Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández | #ColombiaElige pic.twitter.com/NBeJlzgcno — Noticias RCN (@NoticiasRCN) April 30, 2022

¿Alianzas entre Betancourt, Fajardo y Hernández?

Así las cosas, la candidata manifestó también que la intención es acompañar a Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández “en la única buena decisión que podemos tomar después de muchos errores”.

Hay que tomar una buena decisión, este es el momento de hacerlo. No podemos esperar más.

Estas declaraciones de Betancourt se dan en medio de las crecientes tensiones que se viven a vísperas de las elecciones presidenciales, las cuales se celebrarán el próximo 29 de mayo. Además, se suman a las recientes noticias sobre alianzas y apoyos sumados a las demás campañas.

Elecciones presidenciales en Colombia

Cabe recordar que la candidata se ha mantenido en las últimas posiciones de las encuestas que reflejan la intención de voto de los colombianos para la próxima contienda electoral, por tanto se encuentra entablando alianzas con otros candidatos afines a su línea política.

Ahora, con la posible unión que podría darse entre Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández, Betancourt espera brindar su apoyo al candidato que decida mantener su candidatura dependiendo de los avances de los próximos días.