Leandro Castellanos, con los guantes colgados, pero el uniforme político recién estrenado

La carrera profesional de un futbolista puede ser muy corta. 20 años puede sonar como mucho tiempo, pero es solo una fracción de la vida de una persona. Muchos de los jugadores puede que no tengan claro el próximo paso en su vida una vez dejan de jugar; algunos optan por ser entrenadores, otros buscan ser comentaristas y seguir ligados al deporte desde otra perspectiva.

Sin embargo, existen casos de jugadores que, tras retirarse, exploran nuevas facetas de su vida. Sin dejar de lado el deporte, este pasa a un segundo plano. Este es el caso de Leandro Castellanos, un nombre muy reconocido en el fútbol colombiano. Arquero de Independiente Santa Fe, Cúcuta Deportivo, Independiente Medellín, entre otros clubes, colgó sus guantes a comienzos del 2023, y ahora su carrera busca jugarla en otra cancha: la política.

Leandro no es ajeno al servicio y trabajar por la comunidad, pues siempre lo ha hecho sin esperar nada a cambio. "A mí lo que me gusta es servir, y he tratado de hacer labor social durante más o menos 17 años. Me gusta, me llena", sostiene.

La política no le es ajena, pues su familia siempre ha estado ligada a ella, y su hermano, Jairo Alberto Castellanos, actualmente es senador de la República. La ruta que Leandro eligió para empezar su carrera en este ámbito es aspirar al Concejo de Bogotá.

"Siento que este es el escenario donde usted puede impactarlo a otro nivel. Si eres capaz de llegar con una línea ética diferente, con unos valores bien acentuados, donde de verdad lo que le interese es que la sociedad mejore, que tengamos oportunidades, que tiene que terminar siendo nuestros derechos, y a eso le quiero apostar. Quiero poner mi granito de arena para que de verdad desde el deporte edifiquemos una sociedad diferente", explicó.

El Concejo de Bogotá, la ciudad que se volvió su segunda casa

Leandro Castellanos es oriundo de Toledo, Norte de Santander, pero Bogotá es la ciudad donde ha sido bien recibido, tanto él como su familia. Entre risas cuenta que sus hijos nunca lo vieron con otra camiseta que no fuera la de Independiente Santa Fe, por lo que la capital es un lugar al que le tiene especial cariño.

"Siento que el Concejo es un escenario donde nosotros podemos tener voz y voto para tomar decisiones de ciudad, donde nosotros podamos aterrizar nuestra idea de ciudad. ¿Por qué el Partido Verde? Porque siento que es el momento de reconciliarnos. Nosotros, al margen de cualquier cosa, tenemos que tener coherencia como seres humanos y no todo, vale. Y no siempre para ganar votos o adeptos tienes que denigrar de las demás personas. Yo, por ejemplo, hoy vengo y no les voy a nombrar a nadie que también sea la contienda electoral, solamente vengo a proponer lo que yo quiero y lo que deseo, y eso es lo que siento. El verde tiene algo y es que está en la mitad y hoy en día, nosotros como seres humanos y como sociedad y como parte de Bogotá, tenemos que apostarle a unirnos pensar que lo que realmente importa es Bogotá", cuenta Castellanos.

Quiero participar en esta contienda porque también soy consciente de que tengo un liderazgo, que no lo tengo que expresar, lo demostré desde una cancha Sé trabajar en equipo. Sé como vender la idea de que el objetivo de todos es más importante que el objetivo personal y por eso siento que este es el escenario perfecto.

El trabajo por Bogotá desde el deporte

El fútbol y el deporte es el mundo que Leandro Castellanos conoce de adentro hacia afuera, pues es el escenario donde estuvo inmerso durante más de 20 años de carrera. Su conocimiento en esta área es extenso, y por eso, centra su idea política en ello.

Dice un sabio refrán que cuando no sabe de algún tema, es mejor no opinar. Leandro conoce del mundo del deporte, y por eso puede opinar con criterio sobre esto. Busca desde su proyecto político a que Bogotá sea una ciudad deportiva, y que esté nuevamente a la cabeza deportiva en Colombia.

"Hay que apostarle a una Bogotá deportiva. Tenemos que volver a hacer la cabeza deportiva de Colombia. Somos la capital y tenemos que volver a tener esa connotación y esa relevancia. También acentuar la seguridad desde lo deportivo, y la gente me pregunta ¿cómo se pueden juntar esas dos cosas? La percepción de inseguridad en los parques y escenarios deportivos es muy alta y no solamente para todos nosotros, los hombres y los niños y las niñas, pero para las mujeres es todavía más complejo. Para nosotros lo que puede ser un atraco, para ellas puede terminar otra cosa, entonces nosotros queremos recuperar esos escenarios y esos espacios para las familias, para los niños, niñas, bueno, para toda la gente y quitárselos y arrebatárselos a la delincuencia", explicó.

Con lo grande que es Bogotá, Castellanos reconoce que el trabajo por hacer es mucho. En materia de recreación y deporte, ve como un problema que estas actividades en la ciudad están muy centralizadas.

"No todo tiene que estar en Salitre. Hemos ido mejorando, pero hay que hacerlo aún más, para que cada una de las localidades tenga sus espacios. Queremos que las personas que quieran hacerlo en un alto rendimiento no se tengan que desplazar desde Usme hasta el Salitre para poder empezar a entrenarse, o desde Suba hasta Salitre, desde Kennedy hasta Salitre. Hay que también empezará a entender un poco que Bogotá es una ciudad demasiado grande y que cada uno de los espacios tienen que estar cubiertos", expresó.

En su apuesta, plantea la creación de una Secretaría del Deporte Distrital, argumentando que la gente de este mundo la quiere.

"Siento que el deporte tiene que ganar un espacio y también la cultura se podrá fortalecer. Pero hay que analizarlo bien, hay que entenderlo bien. No se trata de tener propuestas populistas, sino aterrizadas y que realmente sirvan para lo que nosotros queremos llevar como bandera y si no es así, pues seguir como vamos en el sistema, pero fortaleciéndolo de verdad", explicó.