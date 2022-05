“Este Gobierno nos está entregando un país con la mayor inseguridad”: Sergio Fajardo

De cara a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo, Noticias RCN habló con Sergio Fajardo, candidato a la Presidencia de Colombia, quien habló de las polémicas en su campaña, sus propuestas y contrincantes en la carrera por la Casa de Nariño.

Polémica video senadora del Pacto Histórico

Sobre la controversia por el video de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, en la que asegura que “a Fajardo ya lo quemamos”, el aspirante a la Presidencia aseguró que “he recibido una cantidad de mensajes de solidaridad, reconocer que es un proceso en el que gente ha pretendido eliminarme a mí sistemáticamente de la participación al verme como una gran amenaza en este país contra la corrupción”.

Y añadió: “Nosotros en Colombia, no puedo salir a responderle, a decirle unas cuántas cosas, lo que yo digo es no, yo voy a ser el presidente profesor y en Colombia lo que no podemos hacer nosotros es ser parte de este juego de la confrontación, de la trampa permanente, incitación a la violencia… Piensen muy bien por quién van a votar, cuál es el tipo de liderazgo que quieren para Colombia”.

¿Sergio Fajardo junto a Gustavo Petro?

“Hasta el 29 de mayo, nosotros tenemos un proyecto político muy diferente a los otros, no tengo nada que reunirme, tengo un objetivo muy claro y es el 29 de mayo convocar a las personas, no nos asustemos por las encuestas, nosotros remontamos, salgamos a votar sin miedo… Nada que ver con Petro, nada que ver con el uno u otro”, precisó.

Acuerdo con Rodolfo Hernández

“Con Rodolfo yo tengo un acuerdo en el sentido en que tenemos en común el tema de la lucha contra la corrupción y con él conversé en más de una oportunidad y no nos pusimos de acuerdo en las discusiones que nosotros teníamos. Yo voy hasta el final”, dijo.

Violencia en Colombia por grupos armados

“Este Gobierno nos está entregando un país con la mayor inseguridad urbana y en los territorios que hayamos visto. Lo que está pasando con el Clan del Golfo es un hecho que era previsible y es una expresión de una política equivocada, el Presidente dijo que acabamos con alias Otoniel y le dimos un golpe mortal al Clan del Golfo, y ya hablamos de otros alias, es una política equivocada… Tenemos que articular la Policía, las fuerzas militares y la Fiscalía en cada territorio, de acuerdo a las condiciones territoriales, al mismo tiempo con una política de sometimiento de los grupos criminales y prevención”, señaló.

Candidatos, en una palabra

Gustavo Petro: Todo vale

Federico Gutiérrez: Duque Uribe= Lo mismo

Rodolfo Hernández: Amigo lucha contra corrupción

Ingrid Betancourt: ¿?

John Milton Rodríguez: Bien

Enrique Gómez: Querido

Luis Pérez: Mejor no decir