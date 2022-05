El polémico video de Gustavo Bolívar sobre Fico Gutiérrez que causó críticas

El senador y fiel seguidor de Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, ha traído cientos de críticas para el Pacto Histórico luego de publicara un polémico video en sus redes sociales en el que se encuentra con simpatizantes del partido ‘enterrando’ en un ataúd de papel a uno de los candidatos presidenciales como lo es Federico Gutiérrez.

Bolívar y varios líderes del Pacto continúan realizando campaña en diferentes ciudades de Colombia y en esta oportunidad el productor de televisión y ahora senador, estuvo acompañando una marcha por el Día del Trabajo el pasado domingo en Cartagena.

El senador publicó algunos videos en su cuenta de Instagram en los que se lo nota bastante alegre por la cantidad de simpatizantes del Pacto en la ciudad.

Sin embargo, algunas de las imágenes causaron revuelo en seguidores de los otros candidatos presidenciales, especialmente en Federico Gutiérrez, ya que se observó cómo Bolívar interactuó con los manifestantes, quienes cargaban un supuesto ataúd, el cual aseguraban iba Fico.

“¿A quién están enterrando, compañeros?”, le preguntó Bolívar a uno de los que cargaba el falso ataúd. “A Fico y a Uribe”, respondió, entre risas. El senador siguió preguntando y recibió la misma respuesta de unas mujeres que lo sostenían desde adelante.

A Petro, a Gustavo Bolívar y todos sus seguidores que me desean la muerte, les mando muchas oraciones para que dejen tanto odio y les prometo que como Presidente velaré por sus vidas, tanto física como simbólicamente.

No más odio, no más muerte.

Sí a la vida. pic.twitter.com/AZko53gHoh