Emisión Noticias RCN 10:00 p.m. / domingo 8 de marzo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN el resumen y análisis de las elecciones de este domingo 8 de marzo.

Noticias RCN

marzo 08 de 2026
11:40 p. m.
  • Cubrimiento especial de Noticias RCN de la jornada de elecciones legislativas y consultas interpartidistas de este domingo 8 de marzo.
  • Paloma Valencia agradeció a las personas que le dieron el triunfo de la Gran Consulta por Colombia. Dijo que ahora, más que nunca, se enfocará en unir al país.
  • Una vez se conoció la amplia votación obtenida por Paloma Valencia, los demás integrantes de la Gran Consulta reconocieron su victoria y se sumaron a su campaña.
  • Claudia López resaltó que la Consulta de las Soluciones fue la segunda más votada de esta jornada electoral.
  • Roy Barreras dijo en su discurso, tras ganar la consulta del Frente por la Vida, que " fue un error estratégico de boicotear la participación de progresistas en el Frente por la Vida".
