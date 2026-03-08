Emisión Noticias RCN 10:00 p.m. / domingo 8 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN el resumen y análisis de las elecciones de este domingo 8 de marzo.
Noticias RCN
marzo 08 de 2026
11:40 p. m.
- Cubrimiento especial de Noticias RCN de la jornada de elecciones legislativas y consultas interpartidistas de este domingo 8 de marzo.
- Paloma Valencia agradeció a las personas que le dieron el triunfo de la Gran Consulta por Colombia. Dijo que ahora, más que nunca, se enfocará en unir al país.
- Una vez se conoció la amplia votación obtenida por Paloma Valencia, los demás integrantes de la Gran Consulta reconocieron su victoria y se sumaron a su campaña.
- Claudia López resaltó que la Consulta de las Soluciones fue la segunda más votada de esta jornada electoral.
- Roy Barreras dijo en su discurso, tras ganar la consulta del Frente por la Vida, que " fue un error estratégico de boicotear la participación de progresistas en el Frente por la Vida".