Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 7 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 07 de 2026
09:09 p. m.
- ¿Quién es la mujer que no recibió un segundo domicilio sospechoso que iría de Zulma Guzmán?
- Cayó alias Zeta del ELN en operación de las Fuerzas Armadas en Arauca
- Gigantesco hueco casi se lleva un carro en vía principal de Suba: impresionante video
- Expertos detectaron más de un millón de intentos para ingresar a la página de la Registraduría