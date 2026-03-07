CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 7 de marzo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

marzo 07 de 2026
09:09 p. m.
  • ¿Quién es la mujer que no recibió un segundo domicilio sospechoso que iría de Zulma Guzmán?
  • Cayó alias Zeta del ELN en operación de las Fuerzas Armadas en Arauca
  • Gigantesco hueco casi se lleva un carro en vía principal de Suba: impresionante video
  • Expertos detectaron más de un millón de intentos para ingresar a la página de la Registraduría
