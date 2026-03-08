CANAL RCN
Medellín vivirá otra fiesta del atletismo con la carrera 15K: inscripciones, rutas y premios

Medellín calienta motores para una de las carreras urbanas más exigentes del país.

Carrera running

Noticias RCN

marzo 08 de 2026
07:56 p. m.
Las calles de Medellín volverán a llenarse de corredores el próximo 12 de julio de 2026, cuando se dispute una nueva edición de la carrera Allianz 15K Medellín, bajo el lema: “Medellín no para”, una de las competencias urbanas de mayor proyección en el calendario deportivo del país.

Se espera la participación de alrededor de 4.000 atletas, entre corredores élite, aficionados y deportistas con discapacidad, en un evento que combina deporte, inclusión y actividad física en uno de los escenarios urbanos más atractivos de Colombia.

La competencia tendrá como punto de partida el Parque de Banderas de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, uno de los centros deportivos más representativos de la capital antioqueña.

Desde allí, los participantes recorrerán varias de las principales vías de la ciudad hasta llegar a la Universidad EAFIT, lugar donde estará ubicada la meta.

El recorrido pasará por corredores viales emblemáticos como la Avenida 70, la Avenida Colombia, la avenida San Juan y Las Vegas, lo que permitirá a los atletas atravesar distintos sectores de la ciudad mientras completan los 15 kilómetros del trazado.

Una carrera con presencia de atletas élite y aficionados

La prueba está diseñada para convocar tanto a corredores experimentados como a quienes buscan enfrentarse a un nuevo reto deportivo.

Esta carrera reafirma no solo nuestro compromiso con el bienestar y la salud integral de los antioqueños, sino también, con el progreso de la ciudad y la región, mencionó Hernán Vergara, Gerente Regional Antioquia y Eje Cafetero en Allianz Colombia.

En la línea de salida coincidirán atletas de alto nivel con corredores aficionados que encuentran en este tipo de eventos una oportunidad para medirse, mejorar sus marcas personales y promover hábitos saludables.

Además, la competencia contará con categoría para atletas con discapacidad, una iniciativa que se mantiene gracias al trabajo conjunto con el Comité Paralímpico Colombiano.

Esta inclusión permite que deportistas con habilidades diferenciales puedan participar en igualdad de condiciones dentro del evento.

La organización confirmó que habrá una bolsa de premios de 36 millones de pesos, distribuida entre las categorías abierta y para atletas, tanto en rama masculina como femenina. Los premios estarán repartidos de la siguiente manera:

  • Primer lugar: 6 millones de pesos
  • Segundo lugar: 4 millones de pesos
  • Tercer lugar: 2 millones de pesos

Este incentivo busca fortalecer el nivel competitivo de la prueba y atraer a corredores destacados del ámbito nacional.

Medellín consolida su calendario de carreras urbanas

Durante los últimos años, Medellín se ha consolidado como una de las ciudades con mayor crecimiento en el running urbano en Colombia.

Eventos de diferentes distancias, desde 5K hasta maratones, han contribuido a fomentar una cultura deportiva que cada vez suma más participantes.

La carrera 15K se suma a ese calendario como una de las pruebas más exigentes del circuito local, especialmente por su distancia intermedia, que representa un reto tanto para atletas experimentados como para quienes buscan dar el salto desde recorridos más cortos.

La organización también anunció que parte de los recursos obtenidos a través de las inscripciones será destinado a un proyecto ambiental que busca recuperar áreas de bosque andino en el municipio de Jardín, Antioquia.

La iniciativa contempla la siembra de más de 4.500 árboles nativos en la Reserva Natural Orquídeas, un proceso que se desarrollará entre 2025 y 2027 con el objetivo de fortalecer la biodiversidad de la región.

Las inscripciones para participar en la carrera ya se encuentran disponibles. El valor de la preventa, vigente hasta el 16 de marzo, es de 150.000 pesos, mientras que posteriormente el precio pasará a 170.000 pesos.

Con miles de corredores esperados en la línea de salida y un recorrido que atravesará algunos de los puntos más representativos de la ciudad, Medellín se alista para vivir otra jornada en la que el deporte será protagonista en las calles de la capital antioqueña.

